F1: Red Bull planeja contratar Colapinto para vaga na Racing Bulls

O início turbulento da temporada 2025 da Fórmula 1 pode provocar um terremoto no grid. O péssimo desempenho de Liam Lawson fez com que a Red Bull considerasse substituí-lo com efeito imediato, uma decisão que pode até se concretizar antes da próxima corrida, o GP do Japão no fim de semana de abertura de abril.

Após essa informação, o Motorsport.com soube que a equipe de bebidas energéticas está planejando trazer Franco Colapinto para ocupar o lugar de Yuki Tsunoda na Racing Bulls quando ele substituir Lawson ao lado de Max Verstappen.

O argentino retornaria ao grid depois de nove corridas como titular no ano passado, como substituto de Logan Sargeant na Williams. Lá, Colapinto causou uma ótima impressão, especialmente em suas primeiras aparições e, embora tenha tido um final conturbado, seu talento ficou evidente, assim como o enorme impacto que ele gera e, portanto, o apoio financeiro que recebe de vários patrocinadores.

Isso fez com que a Alpine o notasse e o contratasse para 2025, mas como já haviam confirmado Jack Doohan, só poderiam lhe dar o papel de piloto reserva da equipe francesa.

Esperava-se que Colapinto tivesse a chance de retornar ao assento inicial no final deste ano com a Alpine, e havia rumores de que Doohan poderia ter uma oportunidade de se apresentar antes de ser retirado de seu assento.

Essa possibilidade parecia aumentar com o início ruim de Doohan no Campeonato Mundial, mas, inesperadamente, Colapinto agora pode conseguir um carro em outro lugar.

Mesmo assim, a Red Bull teria que negociar com a Alpine e também obter o aval da Williams, portanto, uma opção poderia ser obter uma cessão em que a Alpine não se comprometeria a remover Doohan e, por sua vez, não perderia a propriedade de Colapinto.

Essa troca ainda não está confirmada e é apenas um rumor que começou a tomar o paddock.

