Max Verstappen teve que se contentar com o quarto lugar no GP da China, isso porque ele não teve ritmo o suficiente para lutar por posições ao longo da corrida de Fórmula 1. No entanto, a Red Bull espera conseguir dar a volta por cima depois de mais um fim de semana bastante conturbado.

O atual campeão mundial perdeu posições logo na largada, caindo de quarto para sexto e não teve ritmo para escalar o pelotão e lutar pelo pódio. Agora, a Red Bull está enfrentando o desafio de alcançar os primeiros colocados novamente.

De acordo com o consultor de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, a corrida de Verstappen começou com uma largada infeliz que o fez cair duas posições. Na primeira fase da corrida com os pneus médios, ele também foi possivelmente cauteloso demais:

"Acho que talvez ele ainda tivesse em mente a rapidez com que os pneus médios se degradaram durante as corridas longas".

"Mas quando o trouxemos, ele ainda marcou um tempo no setor verde, o que mostrou que o pneu ainda não estava no fim", disse Marko.

Verstappen também sugere que eles provavelmente foram cautelosos demais em termos de gerenciamento de pneus depois de apresentarem alto desgaste na corrida de sprint de sábado, mas de qualquer forma o ritmo da Red Bull não foi bom o suficiente.

"Eu sabia que seria difícil depois da largada, mas não esperava que perdêssemos tanto tempo. Foi uma corrida difícil para nós, especialmente porque não tínhamos o ritmo para atacar de verdade", disse Verstappen.

Ritmo forte com pneus duros - mas tarde demais

Depois de mudar para os pneus duros, Verstappen conseguiu dirigir de forma muito mais competitiva e ultrapassar Charles Leclerc na pista. O holandês lutou para subir do sexto para o quarto lugar.

"Estávamos no mesmo nível dos primeiros colocados com os pneus duros. Mas o estrago já havia sido feito antes", disse Marko.

O próprio Verstappen explicou que o equilíbrio do carro permaneceu constante, mas que a aderência dos pneus duros funcionou melhor: "Acho que foi simplesmente a aderência dos pneus, não o equilíbrio. Talvez as outras equipes tenham deixado passar mais do que nós nessa fase".

"Consegui forçar com o pneu duro, mas já era tarde demais. Faltou velocidade no primeiro stint e isso decidiu nossa corrida", continuou Verstappen. "Temos que ver por que isso aconteceu, porque normalmente somos mais fortes na corrida do que na classificação".

Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull, também sugeriu que eles provavelmente foram cautelosos demais no início da corrida: "Max chegou à parada 18 segundos atrás de Oscar Piastri e terminou a corrida apenas 16 segundos atrás. Isso mostra que estávamos competitivos com os pneus duros. Mas precisamos entender se fomos cautelosos demais com base nos dados de sábado".

Reunião de crise da Red Bull antes do GP do Japão

Os resultados da corrida agora serão analisados para encontrar melhorias para o próximo GP do Japão. Outro tópico foi a configuração do Red Bull RB21. Verstappen sugeriu que a equipe pode não ter encontrado o equilíbrio ideal.

"O carro estava bom, mas não estávamos no nível que queríamos. Talvez precisemos ver se podemos fazer algo diferente na configuração", disse Verstappen, que ainda está relaxado apesar da atual inferioridade.

"Eu ouço essas discussões o tempo todo, mas nada muda para mim. Estou muito relaxado e positivo. Seja no carro ou fora dele, estou curtindo a vida".

No entanto, está claro que a Red Bull precisa trabalhar em seu desempenho para voltar à frente. Com duas vitórias consecutivas, a McLaren já está 42 pontos à frente da Red Bull na classificação do Mundial de Construtores, enquanto Verstappen está indo bem na classificação dos pilotos, em segundo lugar, oito pontos atrás de Lando Norris.

Marko está ciente de que é preciso mudar alguma coisa para a luta pelo título: "Max estará na fábrica na próxima semana e discutiremos com os engenheiros onde estão seus pontos fracos. E temos que tentar consertá-los ou melhorar o carro o mais rápido possível".

"Mas sabemos que isso leva tempo. Mas também vimos que o carro muda em pistas diferentes. Mesmo com compostos diferentes. Digamos que estamos lutando com diferentes compostos".

