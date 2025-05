Algumas equipes levaram atualizações para o GP da Emilia Romagna, entre elas, a Red Bull. A equipe de Milton Keynes está tentando dar a volta por cima e desafiar a McLaren, que está sendo completamente dominante em 2025 na Fórmula 1.

Em Miami, o RB21 foi equipado com um assoalho revisado, que será combinado com um conjunto remodelado de sidepods em Ímola; a equipe adotou uma abordagem diferente para seu arranjo de entrada de ar, alinhando-o um pouco mais com o da McLaren.

A Red Bull seguiu o RB20 anterior com o design dos sidepods, recuando a entrada de ar para dentro da carroceria, onde a borda de ataque 'overbite' se mistura totalmente com o restante do perfil do sidepod.

A equipe agora separou parcialmente esse overbite e estendeu a ponta externa para além do sidepod - o espelho agora está fixado nesse ponto. A entrada real do sidepod foi recuada para se alinhar com a entrada vertical adicional vista nas laterais do chassi, criando uma entrada em forma de P.

A Red Bull diz que isso oferece "uma re-otimização da entrada, da geometria circundante e das estadias para ganhar eficiência aerodinâmica geral".

A equipe também registrou uma carenagem revisada para um dos membros da suspensão traseira, além de uma carroceria de roda revisada e dutos no canto traseiro do carro para aumentar ainda mais o desempenho aerodinâmico do RB21.

Detalhes técnicos da Mclaren Foto de: Filip Cleeren

A McLaren tem suas próprias atualizações, com novos componentes aerodinâmicos ao redor do canto traseiro do carro para oferecer "melhor condicionamento do fluxo e aumento geral da carga aerodinâmica traseira", de acordo com suas notas técnicas pré-evento.

O time também respondeu às demandas do circuito de Ímola, trazendo uma asa traseira de maior força descendente para extrair mais carga em velocidades mais baixas, completa com uma asa de feixe de alta força descendente.

A Ferrari seguiu o exemplo, introduzindo sua própria asa específica de pista com maior força descendente na traseira do carro, além de revisar a geometria do freio traseiro e os winglets - observando que, embora as "mudanças geométricas sejam pequenas", elas devem levar a um aumento no desempenho.

A Mercedes, por sua vez, concentrou-se na parte dianteira do carro; introduziu uma nova asa dianteira para Ímola a fim de reformular as condições do campo de fluxo no qual o restante do carro opera. Para combinar com isso, as carenagens da suspensão dianteira foram modificadas, com pequenas alterações nas superfícies superiores da carroceria para melhorar o fluxo em direção à asa traseira.

Detalhes técnicos da Ferrari Foto de: Franco Nugnes

Em meio à batalha no meio do pelotão, Aston Martin, Haas, Alpine e Racing Bulls introduziram uma variedade de peças novas.

A Aston Martin registrou sete mudanças em seu AMR25, na esperança de reverter um início de ano ruim, com novos componentes de carroceria, borda e difusor, em um esforço para extrair mais força descendente da parte inferior da carroceria. Como resultado, a carroceria também foi reformada para se adequar ao novo assoalho.

A Haas também revisou seu assoalho, com o objetivo de garantir que o VF-25 possa operar de forma mais consistente em uma variedade de alturas de pista - já que o carro perdeu desempenho nos níveis mais altos necessários para enfrentar circuitos mais irregulares.

Como a equipe explicou em suas próprias notas técnicas, um "formato de contração do assoalho dianteiro revisado facilita um fluxo mais limpo para a extremidade traseira do carro, resultando em maior extração de energia do assoalho e, consequentemente, melhor desempenho".

"A nova borda do assoalho funciona em conjunto com a contração do assoalho dianteiro para garantir um fluxo mais limpo para a traseira. O fluxo de entrada alterado exige uma nova taxa de expansão para o difusor. O pacote de assoalho atualizado oferece maior desempenho em uma ampla gama de alturas de rodagem".

A equipe abordou o posicionamento e o formato dos winglets e dutos no canto traseiro, dando atenção também às carenagens da suspensão para se adequar a isso.

Detalhes técnicos da Haas Foto de: Filip Cleeren

A Racing Bulls tem uma nova carroceria e um novo assoalho, que, segundo a equipe, oferece mais downforce "local" sem alterar muito as condições do campo de fluxo embaixo.

Além da nova geometria da suspensão dianteira e dos dutos de freio que registrou - mas não usou - em Miami, a Alpine tem uma nova asa dianteira e uma carroceria traseira ligeiramente revisada para obter mais desempenho do A525.

DERROTISMO de Hamilton? NOVIDADE na Ferrari... MAX CÍNICO! Leclerc FORA e Bortoleto 'vs' Colapinto

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Felipe Giaffone:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!