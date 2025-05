F1: Red Bull pode ser ameaça para McLaren na Espanha; entenda

O GP da Espanha de Fórmula 1 será usado para os testes das novas asas flexíveis da FIA. A peça foi apontada por algumas equipes como principal responsável pelo sucesso da McLaren no ano passado e o time de Woking foi acusado até mesmo de ilegalidade, mas passou em todos os testes técnicos. Porém, segundo o site The Race, a equipe britânica poderá ser ameaçada neste fim de semana por outro motivo.

Para Ferrari e Red Bull, as novas asas poderão alterar o 'sistema de forças' no grid e a vantagem da McLaren poderia ser diminuída devido a nova diretriz, porém, segundo o chefe da equipe papaia, Andrea Stella, outra questão, dessa vez imutável, poderia ser um problema: o próprio circuito de Barcelona.

"Nós vamos para lá conscientes de que a competição provavelmente será mais apertada este fim de semana. Como mencionei em Mônaco, este [Barcelona] é um circuito com características que podem se adequar muito bem aos nossos competidores, o que dificulta as coisas", disse Stella.

O chefe de equipe também falou sobre as novas asas, que já foram testadas pela McLaren, no TL1 de Ímola. "A introdução da nova diretriz técnica da asa dianteira é outra conversa. Pode parecer que ela irá apertar a competição, mas essa seria uma suposição errada. Nós testamos com Lando em Ímola e vimos resultados parecidos com o dos simuladores, então está claro que o aumento de competitividade não será porque essa asa deixou o MCL39 mais lento."

Lando Norris também comentou sobre o assunto: "Nós vimos em Miami e Ímola, nós podemos parecer heróis em um fim de semana e sermos superados no próximo. E não é porque nada mudou: o carro é o mesmo, os pneus são os mesmos, é só a pista que é diferente."

"Eu acho que eles serão rápidos. É um layout que é similar em algums pontos a pistas onde eles foram rápidos esse ano. Todos os circuitos de alta velocidade, geralmente é onde Max e a Red Bull tem sido muito fortes. Este [Barcelona] é mais um desses circuitos, então acredito que lutarão este fim de semana", avaliou Oscar Piastri.

A lógica dos integrantes da McLaren faz sentido: Max Verstappen teve os piores resultados da temporada na China, Bahrain, Miami e Mônaco, pistas de baixa velocidade.

Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull, chegou a dizer que eles esperam "poder replicar na Espanha o que fizemos em Ímola", ocasião na qual Verstappen subiu no lugar mais alto do pódio. "Ainda há muita competição, tem as sprints... há muito para percorrer nesse campeonato", finalizou Horner.

