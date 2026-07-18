F1: Red Bull prepara retorno da asa ‘Macarena’ para o GP da Hungria

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Peça foi alvo de críticas por Max Verstappen

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

A Red Bull pretende reintroduzir a sua asa traseira rotativa, a 'asa macarena', no GP da Hungria de Fórmula 1, marcado para a próxima semana, anunciou o diretor técnico, Pierre Wache.

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A primeira 'asa macarena' de 2026 foi apresentada pela Ferrari, buscando diminuir o arrasto no modo reta. A Red Bull então estreou sua versão da peça no GP de Miami, em maio. No entanto, depois de Max Verstappen ter sofrido acidentes nas últimas duas etapas, na classificação no Red Bull Ring e na corrida em Silverstone, o time austríaco decidiu utilizar a asa tradicional neste fim de semana, no GP da Bélgica. 

Ainda assim, isso não é o fim da linha para a atualização que Verstappen classificou como “super perigosa”, enquanto a Red Bull pondera como torná-la segura, potencialmente já em Hungaroring.

“É um problema mecânico que detectamos após o acidente em Silverstone,” disse Wache. “Nós o corrigimos, agora tentamos provar que estamos 100% preparados antes de o colocar no carro. Deve estar pronto em Budapeste".

Pierre Wache, Technical Director of Oracle Red Bull Racing

Pierre Wache, Technical Director of Oracle Red Bull Racing

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

Questionado se o problema tinha ficado claro ou não após a Áustria, Wache insistiu: “Depois de Silverstone. Agora está claro. Olhamos para a asa e sabemos o que aconteceu e como corrigi-lo. Isto é apenas para garantir que está pronta e 'à prova de bala'”. 

O francês admitiu que o atuador da asa fazia parte do problema e explicou que o assunto tinha sido discutido com a FIA, pois se trata de uma questão de segurança. “Provamos a eles o que fizemos", acrescentou. 

Mesmo sem a 'asa macarena', Verstappen liderou o TL1 em Spa e foi terceiro colocado no TL2, quase meio segundo atrás de Kimi Antonelli, com Lando Norris em segundo lugar. 

“É um bom ponto de partida, mas ainda não tenho a certeza de que ele esteja satisfeito com o que ouvi,” disse Wache sobre Verstappen. “Porém, ainda temos muito a melhorar no lado do acerto do carro, especialmente em stints curtos e talvez no lado da degradação". 

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