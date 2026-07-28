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Fórmula 1 GP da Hungria

F1: Red Bull propõe novo contrato a Verstappen para eliminar cláusula de saída, diz jornal

Embora holandês já possa ativar rescisão automaticamente, uma decisão oficial sobre o futuro ainda não foi anunciada e time austríaco faz o possível para tentar mantê-lo

Neşe Akkoyun
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

A Red Bull apresentou uma proposta para reestruturar o contrato de Max Verstappen e garantir a permanência do tetracampeão até o final de 2029. A medida tem como objetivo principal anular a cláusula de rescisão contratual que entrou em vigor após o GP da Hungria de Fórmula 1, a qual permite ao holandês deixar a equipe antes do fim do acordo, segundo o jornal alemão Bild

Leia também:

Pelo contrato atual, válido até o fim de 2028, Verstappen pode rescindir o vínculo de forma unilateral se não estiver entre os dois primeiros colocados do Mundial ao término do GP da Hungria. Atualmente, o tetracampeão ocupa o sexto lugar, 110 pontos atrás do líder, ativando automaticamente a condição para rescisão, dando a ele a opção de decidir sair da Red Bull até outubro. 

Para afastar a incerteza e evitar a busca por um substituto de última hora, a cúpula da Red Bull, liderada pelo chefe de equipe Laurent Mekies e pelo diretor esportivo Oliver Mintzlaff, decidiu oferecer uma renovação antecipada. Porém, de acordo com o Bild, ao contrário de rumores recentes do paddock, que apontavam para um pagamento único de 9 milhões de euros (R$52,2 milhões, na cotação atual) para anular a cláusula, a equipe optou por um projeto de longo prazo.

Segundo a publicação alemã, a nova proposta estende o vínculo de Verstappen até o fim de 2029, elimina completamente a cláusula de saída por desempenho e oferece um aumento salarial sobre os atuais 65 milhões de euros (cerca de R$390 milhões) anuais.

Max Verstappen, Red Bull Racing and Raymond Vermeulen, Max Verstappen'in menajeri

Max Verstappen, Red Bull Racing and Raymond Vermeulen, Max Verstappen'in menajeri

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

O empresário de Verstappen, Raymond Vermeulen, já havia falado sobre o contrato em declarações anteriores, usando as seguintes palavras: "Queremos continuar com a Red Bull e que Max encerre sua carreira aqui enquanto tiver chance de vencer".

A oferta já está nas mãos do piloto e de sua equipe há algumas semanas, porém, o tetracampeão e seus empresários ainda não deram uma resposta oficial e não demonstram pressa para selar o acordo, mantendo o futuro em aberto enquanto avaliam o cenário para as próximas temporadas.

Enquanto as coisas se movimentam na pista, espera-se que o processo também seja resolvido em pouco tempo nos bastidores. Afirma-se que o herdeiro da Red Bull, Mark Mateschitz, e o diretor Oliver Mintzlaff estão bastante incomodados com a incerteza que se arrasta desde meados de maio.

Qual o PIOR piloto da MotoGP 2026 até aqui? Honda de fábrica: MOREIRA ou ALONSO? Tudo do MERCADO e +

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