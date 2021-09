F1 - Red Bull provoca Bottas no Twitter: "Valtteri, it's Max"

Max Verstappen não teve dificuldades para ultrapassar Valtteri Bottas no GP da Rússia de Fórmula 1 e a Red Bull aproveitou para provocar. Os pilotos largaram do fundo do grid após cumprirem punições por trocarem o motor e o holandês levou a melhor na disputa ao escalar o pelotão e aproveitar a chuva para terminar em segundo.

Nas redes sociais, a equipe austríaca compartilhou o vídeo do movimento e fez referência aos rádios de James Vowles para Bottas nos GPs da Alemanha e Rússia de 2018, onde foi avisado para não atacar Lewis Hamilton e manter a posição. O acontecido virou meme e é lembrado em momentos que envolvem Valtteri.

F1: Muito além do “CALA A BOCA!” Saiba como NORRIS não fez MOLECAGEM ao ficar na pista e PERDER GP

