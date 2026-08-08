F1: Red Bull quer engenheiro da Aston Martin para substituir Lambiase

A Red Bull estaria interessada em contratar Tom McCullough, diretor de desempenho da Aston Martin, para o cargo de chefe de engenharia de corrida, de acordo com o jornal alemão BILD. A busca por um substituto acontece após o anúncio da saída de Gianpiero Lambiase, que se juntará à McLaren nas próximas temporadas da Fórmula 1.

A publicação alemã afirma que McCullough foi apontado como o responsável por assumir a gestão das operações de engenharia de pista da Red Bull: “McCullough seria responsável por todas as questões operacionais no autódromo e coordenaria o trabalho dos engenheiros durante os GPs”.

A possível mudança segue rumores recentes de que o engenheiro britânico deixará seu cargo atual como diretor de desempenho da Aston Martin no final do ano.

McCullough está na equipe sediada em Silverstone há mais de 10 anos, tendo acompanhado sua trajetória como Force India, Racing Point e Aston Martin. Durante seu tempo na equipe, ele atuou em diversas funções relacionadas ao desempenho nas pistas antes de ser afastado do projeto de F1.

De acordo com seu perfil no LinkedIn na época, ele assumiu o cargo de diretor de desempenho da Aston Martin Performance Technologies.

Tom McCullough, diretor de desempenho da equipe Aston Martin de F1, concede entrevista Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Antes de sua passagem pela equipe de Silverstone, McCullough construiu sua carreira na Williams, trabalhando com Nico Hulkenberg e os brasileiros Rubens Barrichello e Bruno Senna. Tom também teve uma breve passagem pela Sauber como chefe de engenharia de pista.

O movimento é resposta ao fato de Lambiase, engenheiro de corrida de Max Verstappen por anos, ter anunciado que deixaria seu cargo na Red Bull. Em 9 de abril deste ano, foi confirmado que o ítalo-britânico havia assinado com a McLaren como diretor de corridas e que se juntaria à equipe de Woking até 2028.

Lambiase iniciou sua carreira na F1 como engenheiro de dados da Jordan em 2005, antes de se tornar engenheiro de corrida quando a equipe passou a se chamar Force India. Ele ingressou na Red Bull em 2015, atuando inicialmente como engenheiro de corrida de Daniil Kvyat antes da chegada de Verstappen em 2016. Posteriormente, Lambiase foi promovido a diretor de corridas em outubro de 2024.

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