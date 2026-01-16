F1 - Red Bull rebate acusações de motor ilegal: “muito barulho por nada”

Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Red Bull Racing
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone
F1: Russell revela pedido ousado em renovação com a Mercedes

F1: Russell revela pedido ousado em renovação com a Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Racing Bulls
F1: Russell revela pedido ousado em renovação com a Mercedes
Após F1, Sargeant correrá na equipe de hipercarros da Ford no WEC

Após F1, Sargeant correrá na equipe de hipercarros da Ford no WEC

WEC
WEC
Após F1, Sargeant correrá na equipe de hipercarros da Ford no WEC
F1: Acrobacia com avião para revelar carro da Red Bull quase causou acidente; confira detalhes

F1: Acrobacia com avião para revelar carro da Red Bull quase causou acidente; confira detalhes

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Racing Bulls
F1: Acrobacia com avião para revelar carro da Red Bull quase causou acidente; confira detalhes
Com sonho de retorno à F1 ainda vivo, Autódromo de Ímola inicia grande reforma

Com sonho de retorno à F1 ainda vivo, Autódromo de Ímola inicia grande reforma

Geral
Geral
Com sonho de retorno à F1 ainda vivo, Autódromo de Ímola inicia grande reforma
Fórmula 1

F1 - Red Bull rebate acusações de motor ilegal: “muito barulho por nada”

Ben Hodgkinson, diretor da Red Bull Powertrains também criticou aqueles que acreditam que fabricante esteja operando nova unidade de potência fora dos regulamentos

Ronald Vording
Ronald Vording
Editado:
Add as a preferred source

A Red Bull está certa de que a taxa de compressão de seu motor de Fórmula 1 de 2026 está dentro dos regulamentos, e Ben Hodgkinson, diretor da Red Bull Powertrains, afirma que a recente controvérsia é "muito barulho por nada".

Leia também:

Com o início da temporada da Red Bull em Detroit, a parceria entre a Red Bull Powertrains e a Ford começa oficialmente, embora, na prática, o trabalho no projeto do motor já esteja em andamento há quatro anos no Red Bull Campus em Milton Keynes.

A questão que permanece é o quão competitiva uma equipe estreante pode ser desde o início – especialmente considerando a crescente participação da energia elétrica e a relativa inexperiência tanto da Red Bull quanto da Ford nessa área, pelo menos na Fórmula 1.

No entanto, durante a preparação para os testes de inverno em Barcelona, ​​a maior parte da atenção se concentrou no motor de combustão interna e, mais especificamente, na taxa de compressão. Trata-se da relação entre o maior e o menor volume dentro do cilindro. Sob o regulamento anterior, essa proporção ainda era de 18:1, mas para 2026 foi reduzida para 16:1 – entre outros motivos, para tornar as regras mais acessíveis para as novas equipes.

Outras fabricantes perceberam que a Mercedes e a Red Bull Powertrains cumpririam o limite de 16:1 durante os testes estáticos à temperatura ambiente – que, atualmente, é a única maneira pela qual a FIA verifica – mas que poderiam atingir uma proporção maior operando em temperaturas mais altas.

Audi, Ferrari e Honda levantaram a questão coletivamente com a FIA, após o assunto ser incluído na pauta de uma reunião com especialistas técnicos em 22 de janeiro – que abordará diversos tópicos, incluindo o aspecto aerodinâmico do novo regulamento.

F1 2026 car renders

F1 2026 car renders

Photo by: Liberty Media

Antes do início da temporada, o diretor da Red Bull Powertrains, Ben Hodgkinson, disse a um grupo seleto de jornalistas, incluindo o Motorsport.com, que está convencido de que a nova unidade de potência da Red Bull está dentro dos regulamentos.

“Acho que existe um certo nervosismo por parte de vários fabricantes de unidades de potência, com receio de que algumas equipes estejam usando alguma engenharia inteligente”, disse ele. “Para ser honesto, não sei bem o quanto devo levar isso a sério. Estou nisso há muito tempo e é só ruído. Você só precisa se concentrar na sua própria corrida.”

“Sei o que estamos fazendo e tenho certeza de que estamos dentro da lei. Claro, levamos tudo ao limite permitido pelo regulamento. Ficaria surpreso se todos não tivessem feito o mesmo. Sinceramente, acho que é muito barulho por nada. Espero que todos fiquem nos 16 pontos, é o que eu realmente espero.”

A questão central é que diferentes fabricantes de unidades de potência se referem a diferentes partes do regulamento técnico. O Artigo C5.4.3 afirma que as verificações são realizadas apenas com o motor parado e à temperatura ambiente, o que significa que a Mercedes e a Red Bull podem argumentar que estão operando dentro desses limites.

Os rivais, no entanto, apontam para o Artigo C1.5, que afirma que “os carros de Fórmula 1 devem cumprir integralmente este regulamento durante toda a competição”. Como a taxa de compressão de 16:1 é mencionada explicitamente, eles acreditam que isso também deveria se aplicar durante a corrida.

De modo geral, Hodgkinson não está impressionado com a taxa de compressão conforme incluída nas novas regras das unidades de potência. Em sua opinião, reduzi-la para 2026 foi uma medida completamente desnecessária.

“De um ponto de vista puramente técnico, o limite da taxa de compressão é muito baixo”, explicou ele. “Temos a tecnologia para tornar a combustão rápida o suficiente, então a taxa de compressão é muito baixa. Conseguimos fazer uma taxa de compressão de 18:1 funcionar com a velocidade de combustão que alcançamos, o que significa que há desempenho em cada décimo de proporção possível. Todo fabricante deveria almejar uma taxa de 15:999, na medida em que ousar, quando essa medida for feita.”

VINGANÇA de Piastri? VITÓRIA de BORTOLETO? REVIRAVOLTA de Hamilton? Os DUELOS nos times em 2026

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Racing Bulls exibe identidade visual de carro de 2026; confira
Próximo artigo F1: Verstappen dá veredito sobre nova pintura da Red Bull

Principais comentários
Ronald Vording
Mais de
Ronald Vording
F1: Alpine aposta em lições de 2025 para sucesso em nova 'era' com motor Mercedes

F1: Alpine aposta em lições de 2025 para sucesso em nova 'era' com motor Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Alpine aposta em lições de 2025 para sucesso em nova 'era' com motor Mercedes
Verstappen é a causa? Por que Red Bull-Ford tem planos diferentes na F1 em relação à Audi

Verstappen é a causa? Por que Red Bull-Ford tem planos diferentes na F1 em relação à Audi

Fórmula 1
Fórmula 1
Verstappen é a causa? Por que Red Bull-Ford tem planos diferentes na F1 em relação à Audi
Como funciona o novo modo de ultrapassagem da F1 – e por que regras ainda não estão definidas?

Como funciona o novo modo de ultrapassagem da F1 – e por que regras ainda não estão definidas?

Fórmula 1
Fórmula 1
Como funciona o novo modo de ultrapassagem da F1 – e por que regras ainda não estão definidas?
Red Bull Racing
Mais de
Red Bull Racing
Entenda por que Red Bull vê Verstappen como trunfo na nova era da F1

Entenda por que Red Bull vê Verstappen como trunfo na nova era da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Entenda por que Red Bull vê Verstappen como trunfo na nova era da F1
F1: Chefe da Red Bull afirma que motor próprio concretiza o “sonho” do fundador da marca

F1: Chefe da Red Bull afirma que motor próprio concretiza o “sonho” do fundador da marca

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Racing Bulls
F1: Chefe da Red Bull afirma que motor próprio concretiza o “sonho” do fundador da marca
F1: Verstappen dá veredito sobre nova pintura da Red Bull

F1: Verstappen dá veredito sobre nova pintura da Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Verstappen dá veredito sobre nova pintura da Red Bull

Últimas notícias

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
VÍDEO F1: Com Hamilton e Leclerc presentes, Ferrari dá 'palhinha' do motor de 2026
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Lançamento da Red Bull Racing
Dentro da Red Bull Powertrains: Como equipe e a Ford construíram o motor da F1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Engenheiro de Hamilton deixa função e assume novo cargo na Ferrari
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
VÍDEO F1: Cadillac testa pela primeira vez carro 'próprio' em Silverstone

Entre em contato

© 2026 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros