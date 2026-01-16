F1 - Red Bull rebate acusações de motor ilegal: “muito barulho por nada”

A Red Bull está certa de que a taxa de compressão de seu motor de Fórmula 1 de 2026 está dentro dos regulamentos, e Ben Hodgkinson, diretor da Red Bull Powertrains, afirma que a recente controvérsia é "muito barulho por nada".

Com o início da temporada da Red Bull em Detroit, a parceria entre a Red Bull Powertrains e a Ford começa oficialmente, embora, na prática, o trabalho no projeto do motor já esteja em andamento há quatro anos no Red Bull Campus em Milton Keynes.

A questão que permanece é o quão competitiva uma equipe estreante pode ser desde o início – especialmente considerando a crescente participação da energia elétrica e a relativa inexperiência tanto da Red Bull quanto da Ford nessa área, pelo menos na Fórmula 1.

No entanto, durante a preparação para os testes de inverno em Barcelona, ​​a maior parte da atenção se concentrou no motor de combustão interna e, mais especificamente, na taxa de compressão. Trata-se da relação entre o maior e o menor volume dentro do cilindro. Sob o regulamento anterior, essa proporção ainda era de 18:1, mas para 2026 foi reduzida para 16:1 – entre outros motivos, para tornar as regras mais acessíveis para as novas equipes.

Outras fabricantes perceberam que a Mercedes e a Red Bull Powertrains cumpririam o limite de 16:1 durante os testes estáticos à temperatura ambiente – que, atualmente, é a única maneira pela qual a FIA verifica – mas que poderiam atingir uma proporção maior operando em temperaturas mais altas.

Audi, Ferrari e Honda levantaram a questão coletivamente com a FIA, após o assunto ser incluído na pauta de uma reunião com especialistas técnicos em 22 de janeiro – que abordará diversos tópicos, incluindo o aspecto aerodinâmico do novo regulamento.

Antes do início da temporada, o diretor da Red Bull Powertrains, Ben Hodgkinson, disse a um grupo seleto de jornalistas, incluindo o Motorsport.com, que está convencido de que a nova unidade de potência da Red Bull está dentro dos regulamentos.

“Acho que existe um certo nervosismo por parte de vários fabricantes de unidades de potência, com receio de que algumas equipes estejam usando alguma engenharia inteligente”, disse ele. “Para ser honesto, não sei bem o quanto devo levar isso a sério. Estou nisso há muito tempo e é só ruído. Você só precisa se concentrar na sua própria corrida.”

“Sei o que estamos fazendo e tenho certeza de que estamos dentro da lei. Claro, levamos tudo ao limite permitido pelo regulamento. Ficaria surpreso se todos não tivessem feito o mesmo. Sinceramente, acho que é muito barulho por nada. Espero que todos fiquem nos 16 pontos, é o que eu realmente espero.”

A questão central é que diferentes fabricantes de unidades de potência se referem a diferentes partes do regulamento técnico. O Artigo C5.4.3 afirma que as verificações são realizadas apenas com o motor parado e à temperatura ambiente, o que significa que a Mercedes e a Red Bull podem argumentar que estão operando dentro desses limites.

Os rivais, no entanto, apontam para o Artigo C1.5, que afirma que “os carros de Fórmula 1 devem cumprir integralmente este regulamento durante toda a competição”. Como a taxa de compressão de 16:1 é mencionada explicitamente, eles acreditam que isso também deveria se aplicar durante a corrida.

De modo geral, Hodgkinson não está impressionado com a taxa de compressão conforme incluída nas novas regras das unidades de potência. Em sua opinião, reduzi-la para 2026 foi uma medida completamente desnecessária.

“De um ponto de vista puramente técnico, o limite da taxa de compressão é muito baixo”, explicou ele. “Temos a tecnologia para tornar a combustão rápida o suficiente, então a taxa de compressão é muito baixa. Conseguimos fazer uma taxa de compressão de 18:1 funcionar com a velocidade de combustão que alcançamos, o que significa que há desempenho em cada décimo de proporção possível. Todo fabricante deveria almejar uma taxa de 15:999, na medida em que ousar, quando essa medida for feita.”

