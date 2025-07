Christian Horner foi tirado de seu cargo de chefe de equipe da Red Bull com efeito imediato esta semana e o time continua enfrentando rumores de que Max Verstappen pode deixar Milton Keynes antes do fim de seu contrato em 2028. Agora, o ex-piloto da Fórmula 1 Johnny Herbert alertou sobre um "período realmente difícil".

Horner será substituído por Laurent Mekies, que estava à frente da Racing Bulls, já no próximo fim de semana e Herbert acredita que a saída do britânico, junto a de outros nomes importantes (Adrian Newey e Jonathan Wheatley), deixa a equipe em uma "situação precária".

"Bem, acho que não é uma surpresa, acho que ninguém deveria ficar surpreso", explicou Herbert ao RacingNews365.

"Foi algo que, quando começou, eu me lembro que a Ford Motor Company não estava muito feliz com os rumores que estavam circulando naquele momento. Ele se manteve firme por um bom período de tempo, mas acho que era algo que nunca iria desaparecer".

"E quando não desaparece, nunca é bom ter esse tipo de coisa pendurada em seu pescoço. Mas também há o fato de que isso tem algo a ver com Max [Verstappen]? Porque, obviamente, Jos [Verstappen] era muito vocal e não queria Christian por perto. Potencialmente, acho que pode ser isso".

Para Herbert, essa situação ainda pode significar que Max Verstappen fará sua transferência para a

"Parece que a coisa da Mercedes é onde ele provavelmente vai acabar. Então, provavelmente não é uma surpresa tudo isso com Christian".

Johnny Herbert, comissário de bordo da FIA Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Toto Wolff, confirmou que estava em negociações com Verstappen, deixando no ar os contratos de 2026 dos atuais pilotos George Russell e Andrea Kimi Antonelli. O chefe da Mercedes declarou anteriormente que achava baixa a probabilidade de o holandês se juntar à equipe de Brackley na próxima temporada, mas não descartou a possibilidade no futuro.

Herbert continuou: "Agora, será um período realmente difícil para eles [Red Bull], porque, obviamente, com todas as mudanças, com Jonathan [Wheatley] e Adrian [Newey] e algumas outras pessoas, e, claro, com Christian também".

"A Red Bull está em uma posição muito precária no momento, porque, como tudo na F1, você precisa ter os ingredientes certos, o que inclui pessoal, direção, e tudo isso está sendo lentamente corroído".

Herbert também falou sobre a falta de ritmo da Red Bull nesta temporada. Alcançando a metade do campeonato, a equipe é apenas a quarta colocada na classificação de construtores, com 288 pontos para a McLaren.

"E então você tem os desempenhos na pista, e um Max provavelmente não muito feliz, definitivamente não é um Jos feliz", continuou ele.

