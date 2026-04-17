F1: Red Bull reforça time e faz contratação importante
Equipe tenta se reconstruir depois de um início complicado de temporada
A Red Bull promoveu Ben Waterhouse, seu chefe de engenharia de desempenho de longa data, a um cargo de maior responsabilidade, contratando Andrea Landi, vice-diretor técnico da Racing Bulls, para substituí-lo na equipe taurina de Fórmula 1.
Nesta sexta-feira (17), a Red Bull anunciou que Waterhouse assumirá o cargo de engenheiro-chefe de desempenho e projeto, fazendo a ponte entre os departamentos de projeto e desempenho de monoposto e se reportando ao diretor técnico Pierre Waché.
A equipe explicou que essa função interdepartamental "fortalece a integração entre essas áreas e acelerará o desenvolvimento de soluções competitivas e de alto desempenho".
Ex-membro da equipe BMW-Sauber, Waterhouse ingressou pela primeira vez na estrutura da Red Bull em 2014 como vice-diretor técnico da Toro Rosso, antes de se transferir para a Red Bull Racing em 2017.
Em sua função anterior, Waterhouse será substituído a partir de 1º de julho por Andrea Landi, que vem da Racing Bulls para assumir a chefia de desempenho.
Em Faenza, Landi era um dos dois diretores técnicos adjuntos sob o comando do diretor técnico Tim Goss e do diretor técnico Dan Fallows, que veio da Aston Martin. Na equipe, Landi era responsável pelo projeto dos carros, enquanto Guillaume Cattelani lidera o departamento de desempenho dos carros.
Ben Waterhouse com o chefe da equipe Red Bull, Laurent Mekies, e o diretor técnico Pierre Wache.
Foto: Red Bull Content Pool
A Red Bull afirmou que as mudanças "refletem seu foco contínuo no desenvolvimento de talentos internos, ao mesmo tempo em que atrai os principais especialistas do esporte".
A equipe vinha ganhando mais destaque nas notícias sobre saídas do que sobre contratações na F1 e nos últimos meses, com a notícia divulgada na semana passada de que o engenheiro de corrida de longa data de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, se juntará à McLaren a partir de 2028.
Mais recentemente, o ex-chefe de estratégia da Red Bull, Will Courtenay, assumiu seu novo cargo na McLaren como diretor esportivo.
MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Como funcionam as corridas de classificação para as 24 Horas de Nurburgring, com presença de Verstappen
Russell dispara sobre rumores de saída de Verstappen: "Ninguém é maior que a F1"
F1: Verstappen admite ter aconselhado Lambiase a aceitar proposta da McLaren
F1: Red Bull sorteia réplica autografada do macacão de Verstappen
ANÁLISE: Como cada equipe começou a nova era da F1?
F1 - "Constrangedor": Pérez relembra quando precisou fazer xixi no carro
Últimas notícias
WEC: Interlagos passa por modernização e terá ajustes de capacidade durante as 6h de São Paulo 2026
Como funcionam as corridas de classificação para as 24 Horas de Nurburgring, com presença de Verstappen
Porsche Cup movimenta carga de 100 toneladas por 9 mil quilômetros para correr em Le Mans
MotoGP: Espargaró atualiza estado de saúde após cirurgia nas vértebras
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários