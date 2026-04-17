F1: Red Bull reforça time e faz contratação importante

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Filip Cleeren
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Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Esteban Ocon, Haas F1 Team

A Red Bull promoveu Ben Waterhouse, seu chefe de engenharia de desempenho de longa data, a um cargo de maior responsabilidade, contratando Andrea Landi, vice-diretor técnico da Racing Bulls, para substituí-lo na equipe taurina de Fórmula 1.

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Nesta sexta-feira (17), a Red Bull anunciou que Waterhouse assumirá o cargo de engenheiro-chefe de desempenho e projeto, fazendo a ponte entre os departamentos de projeto e desempenho de monoposto e se reportando ao diretor técnico Pierre Waché.

A equipe explicou que essa função interdepartamental "fortalece a integração entre essas áreas e acelerará o desenvolvimento de soluções competitivas e de alto desempenho".

Ex-membro da equipe BMW-Sauber, Waterhouse ingressou pela primeira vez na estrutura da Red Bull em 2014 como vice-diretor técnico da Toro Rosso, antes de se transferir para a Red Bull Racing em 2017.

Em sua função anterior, Waterhouse será substituído a partir de 1º de julho por Andrea Landi, que vem da Racing Bulls para assumir a chefia de desempenho.

Em Faenza, Landi era um dos dois diretores técnicos adjuntos sob o comando do diretor técnico Tim Goss e do diretor técnico Dan Fallows, que veio da Aston Martin. Na equipe, Landi era responsável pelo projeto dos carros, enquanto Guillaume Cattelani lidera o departamento de desempenho dos carros.

Ben Waterhouse with Red Bull team boss Laurent Mekies and tech director Pierre Wache.

Ben Waterhouse com o chefe da equipe Red Bull, Laurent Mekies, e o diretor técnico Pierre Wache.

Foto: Red Bull Content Pool

A Red Bull afirmou que as mudanças "refletem seu foco contínuo no desenvolvimento de talentos internos, ao mesmo tempo em que atrai os principais especialistas do esporte".

A equipe vinha ganhando mais destaque nas notícias sobre saídas do que sobre contratações na F1 e nos últimos meses, com a notícia divulgada na semana passada de que o engenheiro de corrida de longa data de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, se juntará à McLaren a partir de 2028.

Mais recentemente, o ex-chefe de estratégia da Red Bull, Will Courtenay, assumiu seu novo cargo na McLaren como diretor esportivo.

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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