F1: Red Bull revela carro real de 2026 com início dos testes em Barcelona

A Red Bull revelou o RB22, carro para a temporada 2026 de Fórmula 1. A equipe de Milton Keynes já havia mostrado sua pintura com um modelo de apresentação no dia 15 de janeiro, durante um evento em Detroit, nos EUA, onde está sediado seu novo parceiro de motor, a Ford, mas a máquina em si ainda não havia sido exibida.

O primeiro teste de pré-temporada já começou nesta segunda-feira (26) em Barcelona, com todas as equipes tendo direito a três dias de pista entre 26 e 30 de janeiro, e a Red Bull divulgou as primeiras imagens de seu novo carro pouco antes da liberação da pista no circuito catalão.

Red Bull Racing RB22 Photo by: Red Bull Content Pool

Movido pelo motor DM01 da Red Bull-Ford – uma homenagem ao falecido cofundador da Red Bull, Dietrich Mateschitz – o RB22 atende às novas regras de chassi e motor da F1, apresentando aerodinâmica ativa e uma divisão quase 50/50 entre a parte à combustão e a elétrica.

O novo monoposto será pilotado pelo tetracampeão mundial Max Verstappen e pelo francês Isack Hadjar, cuja forte campanha de estreia na Racing Bulls lhe garantiu a promoção para a equipe principal da marca.

O RB22 da Red Bull vai estrear na pista já na segunda-feira (26), confirmou a equipe em seu comunicado à imprensa.

