F1: 'Red Bull sabe o que é necessário para minha permanência', admite Verstappen

Apesar de Max Verstappen ter um contrato até o fim de 2028, o futuro do holandês na Fórmula 1 voltou a se tornar um dos principais assuntos no paddock nos últimos meses. Com as mudanças no regulamento para 2027 e 2028 aprovadas, o tetracampeão parece disposto a permanecer na categoria por mais um tempo, embora ainda reste a questão se realmente será ao lado da Red Bull.

Durante o fim de semana em Spielberg, surgiram relatos de “conversas informais” com a McLaren, embora Verstappen tenha dito em conversa com a mídia holandesa que não quer gastar muita energia se preocupando com a especulação.

“Isso não me acrescenta nada e eu não presto atenção nisso”, disse. “Hoje em dia é tudo muito fácil. Com IA, você pode fazer Photoshop de qualquer coisa que quiser".

Empresário de Verstappen, Raymond Vermeulen, afirmou repetidamente que a intenção é permanecer leal à Red Bull, embora também tenha dito ao jornal holandês De Telegraaf que o holandês “não nasceu para correr no meio do pelotão”.

O atual sétimo lugar do tetracampeão na classificação de pilotos demonstra a necessidade de melhora no panorama esportivo dentro da Red Bull, porém, segundo o próprio Verstappen, todos dentro do time entendem isso. Quando questionado se tem certos objetivos em mente para o restante da temporada ou coisas específicas que quer ver da Red Bull para ficar, prontamente respondeu: “Eles sabem, mas eu não preciso falar muito sobre isso".

Max Verstappen crashed out of qualifying at the Red Bull Ring Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

O que mais a Red Bull pode fazer sob o teto orçamentário?

O pacote de atualizações na Áustria é importante nesse sentido. Durante o dia de mídia em Spielberg, Verstappen chegou a descrevê-lo como “crucial” para a equipe dar um passo à frente.

Após a classificação, falou que suas primeiras impressões eram cautelosamente positivas, embora ainda seja necessário um ajuste mais fino das novas peças.

“A maioria das atualizações funcionou bem. Há algumas coisas que ainda precisamos analisar para ver se podem ser melhoradas. No geral, acho que foi um pouco melhor, embora esta seja obviamente uma volta muito curta, significando que as diferenças são um pouco menores. Ainda estamos atrás e temos que esperar pelas próximas corridas para ver como será lá", explicou.

Laurent Mekies admits Red Bull is still learning about its upgrades Photo by: Erik Junius

Tanto o chefe de equipe Laurent Mekies quanto o diretor técnico Pierre Wache disseram que a Red Bull ainda está aprendendo sobre o pacote de atualizações, o que também explica a busca complicada por um equilíbrio aceitável do carro na sexta-feira. Todos concordam: o pacote da Áustria sozinho não é suficiente; ainda são necessários vários outros passos.

Depois de um grande pacote em Miami e outro em Spielberg, porém, a questão é quanto mais a Red Bull ainda pode fazer sob o teto orçamentário. “Ainda há mais por vir, muito pode ser feito. Caso contrário, eles simplesmente terão que gastar menos com o buffet”, brincou Verstappen, referindo-se à violação do limite de gastos da Red Bull na temporada de 2021.

Dois meses como budista no Tibete

Além do desempenho puro, o qual é importante para sua decisão futura, Verstappen também acredita que sofreu mais azar do que lhe era justa este ano. Na Austrália, bateu na classificação de maneira que não conseguiu explicar. Em Mônaco, um problema na unidade de potência causou um abandono, enquanto a Red Bull admitiu que um problema técnico foi responsável pela batida na classificação na Áustria.

“Coisas malucas têm acontecido o ano todo, isso não é novidade para mim. Acho que no fim do ano vou para o Tibete, passar dois meses lá para relaxar completamente como um budista”, brincou o tetracampeão.

“Tudo está incrivelmente complicado este ano, com tantas coisas diferentes. Você sai dos boxes e o carro para, coisas assim. Na maioria das vezes eu só tenho que contar até 10, ou na verdade até 100", concluiu.

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!