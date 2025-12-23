Todas as categorias

F1: Red Bull "se despede" da Honda com vídeo relembrando sucesso da parceria; veja
Fórmula 1

F1: Red Bull "se despede" da Honda com vídeo relembrando sucesso da parceria; veja

Marca austríaca relembrou os números da parceria de oito anos, que cobriu tanto a Red Bull quanto a atual Racing Bulls (ex-Toro Rosso e AlphaTauri)

Lydia Mee
Editado:
The Red Bull Racing team celebrate and Thank Honda

A Red Bull foi às redes sociais homenagear a Honda após o fim da parceria de oito anos na Fórmula 1, que rendeu inúmeras vitórias e pódios, além dos quatro títulos de Max Verstappen.

Leia também:

Após anunciar em 2020 sua saída da F1, a fabricante japonesa voltou atrás e confirmou uma parceria com a Aston Martin como sua fornecedora exclusiva de unidades de potência a partir de 2026, já que a Red Bull aproveitou o anúncio original para desenvolver seu próprio motor por meio da Red Bull Powertrains, em colaboração com a Ford.

O relacionamento da Honda com a Red Bull começou com a Toro Rosso (agora Racing Bulls) em 2018, antes de se expandir para trabalhar com a equipe de Milton Keynes em 2019. Ao longo da parceria, a equipe venceu dois campeonatos de construtores em 2022 e 2023 e quatro campeonatos consecutivos de pilotos com Verstappen, de 2021 a 2024.

Para marcar o fim de seu tempo juntos, a Red Bull e a Racing Bulls compartilharam um vídeo com os destaques dos últimos oito anos. 

"Com 71 vitórias na F1, 140 pódios e quatro títulos mundiais de pilotos na Oracle Red Bull Racing e na Visa Cash App Racing Bulls, nossa parceria de oito anos com a Honda foi verdadeiramente icônica!", escreveu a equipe.

"Dê uma olhada nos nossos melhores momentos juntos nas últimas oito temporadas, incluindo nossa primeira vitória com a Honda no GP da Áustria de 2019, o triunfo de Pierre Gasly em Monza em 2020, o primeiro título mundial de Max em Abu Dhabi 2021 e muito mais! Sempre levaremos o espírito da Honda conosco".

 

Verstappen assumiu o volante do RB16B, com o qual conquistou seu primeiro título, nas ruas de Tóquio em abril. Na ocasião, ele disse que era um "adeus por enquanto".

"Foi um percurso que eu gostei muito", disse o holandês. "É claro que antes de começarmos a trabalhar com a Honda, tivemos nosso sucesso. Mas eu nunca poderia ter imaginado as alturas que atingimos, vencendo quatro campeonatos juntos".

"Quero tentar aproveitar o fim de semana, tentar ir o mais rápido que puder, mas também quero lembrar tudo o que conquistamos juntos no esporte e quem sabe, é claro, no futuro também? Você sabe o que pode ser feito. Portanto, é como um adeus por enquanto, mas é só isso. Ainda sou muito jovem e nunca se sabe o que acontecerá no futuro".

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

