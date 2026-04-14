F1: Red Bull sorteia réplica autografada do macacão de Verstappen

A Red Bull ofereceu aos fãs da Fórmula 1 a oportunidade de ganhar uma réplica emoldurada do macacão de corrida de Max Verstappen de 2026, autografada pelo tetracampeão.

A equipe de Milton Keynes simplificou a participação dos fãs. Para ter a chance de ganhar o item de colecionador, os fãs precisam se inscrever no MyPaddock, o programa de fidelidade exclusivo da escuderia taurina, e responder a uma pergunta.

Os fãs já compartilharam seu entusiasmo com a possibilidade de ganhar o macacão de corrida. “Quero ter certeza de que vocês vão mandar o Max junto com ele, por favor”, comentou um fã, enquanto outro acrescentou: “Preciso disso, por favor, estou doente e essa é a única cura conhecida".

Verstappen está na nona colocação do campeonato de pilotos de 2026, com 12 pontos conquistados entre os três GPs (Austrália, China e Japão), além da sprint de Xangai. A Red Bull está na sexta colocação do torneio de construtores, com 16 pontos e atrás de equipes como Haas e Alpine.

A Fórmula 1 segue no período da pausa não planejada de abril causada pelo conflito no Oriente Médio entre EUA, Israel e Irã, que cancelou os GPs do Bahrein e da Arábia Saudita. O Campeonato Mundial retorna no GP de Miami, que acontece entre os dias 1º e 3 de maio.

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