Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: Red Bull admite "surpresa" com o tempo de Norris no TL2 de Las Vegas

Helmut Marko, consultor de automobilismo da marca de bebidas energéticas, analisou o primeiro dia de pista no circuito nas ruas da Cidade dos Cassinos

Fabien Gaillard
Editado:
63

Das três etapas que compõem o final da temporada 2025 da Fórmula 1, Las Vegas é visto como o menos favorável para a McLaren. A combinação de baixo downforce, circuito de rua, asfalto com pouca aderência, um traçado com poucos tipos de curvas em que o MCL39 brilha e temperaturas muito baixas é, para muitos, um Calcanhar de Aquiles para o carro da equipe britânica. No entanto, a performance da escuderia de Woking no TL2 surpreendeu o consultor da Red Bull, Helmut Marko.

Leia também:

Na primeira sessão de treinos, a McLaren tenha se mantido relativamente discreta, em uma pista que ainda estava muito suja, as coisas ficaram mais apertadas no TL2, onde Lando Norris estabeleceu o tempo mais rápido. No entanto, esse melhor resultado precisa ser comparado ao fato de que vários pilotos, incluindo Max Verstappen, estavam no processo ou prestes a fazer outra volta rápida com pneus macios quando a primeira bandeira vermelha foi acionada.

Entretanto, na Red Bull, onde o holandês ainda espera ser o estraga-prazeres do campeonato de pilotos, a forma da McLaren foi surpreendente. " Estou surpreso com o tempo de Norris", explicou Marko ao Motorsport.com após a sessão. "Precisamos verificar qual modo de motor ele estava usando [e] quantos quilos [de combustível] ele tinha no tanque".

Le chrono signé par Lando Norris étonne Helmut Marko.

Helmut Marko está surpreso com o tempo de Lando Norris.

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Com relação à sua própria equipe, o austríaco achou que era difícil tirar conclusões, principalmente porque Verstappen não conseguiu testar com pneus macios no final: "Não há muito [o que tirar do dia], porque não conseguimos dar uma volta com os pneus macios, não conseguimos fazer um longo período".

"Eu diria que, com os pneus macios, estaríamos entre os mais rápidos, porque, em média, eles economizam meio segundo [enquanto Verstappen terminou o TL2 0s503 atrás de Norris]. Mas é difícil dizer. Queríamos tentar um stint longo, queríamos experimentar os pneus duros ou médios, mas obviamente não deu certo".

Por outro lado, está claro que as coisas estão em uma forma muito melhor do que no Brasil: "Até agora, acho que estamos entre os três primeiros, eu diria, mas nos longos stints ainda não tiramos nenhuma conclusão".

 "É difícil de ler", acrescentou ele sobre quem vem bem em Las Vegas. "Temos que ver quem forçou o motor, quem tinha quanto combustível, porque [Oscar] Piastri foi muito mais lento que Norris. É difícil de ler, vamos realmente ver amanhã".

Reportagem adicional de Ronald Vording

