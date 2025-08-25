Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Holanda

F1: Red Bull tem interesse no tetracampeão da Indy Alex Palou, afirma jornal americano

Espanhol recém-coroado tetracampeão da categoria estadunidense de monopostos teria chamado a atenção da equipe austríaca; informação é do portal IndyStar

Redação Motorsport.com
Editado:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing

Foto de: Penske Entertainment

A temporada de domínio de Álex Palou na Indy, que resultou no tetracampeonato antecipado e na vitória inédita nas 500 Milhas de Indianápolis para o espanhol, certamente chamou a atenção do mundo do automobilismo e, segundo o jornal americano IndyStar, fez a equipe de Fórmula 1 da Red Bull se interessar no piloto de 28 anos.

Leia também:

Segundo o veículo de imprensa sediado em Indianápolis, fontes do paddock da Indy indicaram que a escuderia de Milton Keynes se interessou em levar o tetracampeão da categoria americana para o Campeonato Mundial já em 2026.

No entanto, o IndyStar diz que não foi possível saber o quão longe foram as conversas para atrair o espanhol para a F1 e que ele, seu empresário, Roger Yasukawa, e fontes de sua equipe, a Chip Ganassi Racing, negaram envolvimento ou até conhecimento sobre conversas entre Álex e o time de F1 da Red Bull.

Chip Ganassi, dono da equipe de mesmo nome, disse, à FOX, que "Alex vai ser o primeiro a dizer que está aproveitando [a Indy], que gosta daqui, que está um contrato de longa duração agora, está feliz, está com sua família aqui em Indianápolis. Ele me diz que não poderia estar mais feliz com o que faz, então eu acredito na sua palavra".

Tal rumor não é o primeiro sobre uma possível mudança de Palou para a F1, incluindo um imbróglio jurídico entre a Arrows McLaren, a McLaren Racing e a CGR, mas que foi resolvido, com o espanhol escalado para a reserva da equipe papaia e participando de testes da F1, como no primeiro treino livre do GP dos EUA de 2022.

Colton Hertha na F2

O mesmo portal também afirma que mais um astro rumará para outra categoria mundial. Segundo o IndyStar Colton Hertha, considerado uma das promessas da categoria americana, iria correr na Fórmula 2 em 2026, para conseguir completar os pontos da superlicença da F1, para evitar a repetição de 2022, quando foi barrado da AlphaTauri (hoje Racing Bulls) por falta de pontos na 'carteira' da Federação Internacional de Automobilismo (FIA)

Ao ser questionado, Hertha disse: "Eu também ouvi esses rumores. É só isso que são agora, rumores", sem negar ou revelar nada.

FITTIPALDI e Emmo Jr SEM FILTRO: Ida OUSADA à F2, Bortoleto, 'CAUSOS' e seus pilotos de F1 favoritos

Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr: 

Redação Motorsport.com Fórmula 1 Indy
