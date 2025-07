Na Bélgica, a Red Bull terminou, mais uma vez, fora do pódio, com Max Verstappen sem conseguir colocar muita pressão sobre Charles Leclerc, que terminou em terceiro. Esse resultado 'negativo' não é uma ocorrência normal na Fórmula 1 para a equipe de Milton Keynes, apesar deles estarem correndo com apenas um piloto há algum tempo.

A classificação para a Sprint e a própria corrida mais curta trouxeram um pequeno alento para o time, mas as frustrações de domingo apagaram um pouco esse brilho. Durante toda a etapa, Verstappen tentava se aproximar de Leclerc para fazer uma ultrapassagem, mas o ritmo do RB21 simplesmente não colaborava.

É justo que o carro de Max estava equipado para a chuva prevista e o atraso na largada acabou afetando bastante o rendimento. Fora isso, as duas McLarens estavam mais de 20 segundos à frente de todo o resto.

Na Bélgica, a equipe agora liderada por Laurent Mekies estreou um pacote de novos recursos que consistia em uma fixação diferente de um braço de suspensão dianteiro, mas também uma escolha feita para ter um fluxo de ar maior e ajudar no resfriamento. Em Silverstone, por outro lado, eles estrearam um novo assoalho e uma nova asa.

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Andy Hone / LAT Images via Getty Images

Tudo isso ajudou o RB21 a fazer alguns progressos, mas eles não são suficientes para atender às expectativas da equipe e de Verstappen. O monoposto continua a ter problemas de equilíbrio que se refletem em seu desempenho na corrida.

"Max disse que as mudanças que ele trouxe para Spa foram um passo à frente, mas não resolveram os problemas de equilíbrio que ele tinha e acho que ele está certo", disse Helmut Marko no final do fim de semana de Spa-Francorchamps.

A McLaren tem o Campeonato de Construtores em seu bolso há algum tempo e, no Campeonato de Pilotos, está caminhando para um duelo entre Lando Norris e Oscar Piastri, sem chance de os outros participarem. Ainda assim, em Milton Keynes, eles continuam tentando resolver os problemas crônicos do monoposto de 2025. É por isso que outro pacote de inovações chegará na Hungria, projetado precisamente para aliviar os problemas que afligem o carro anglo-austríaco.

"Consertar o equilíbrio parece ser um exercício complexo, mas não estamos desistindo, continuamos trabalhando. Também levaremos algo novo para Budapeste", confirmou Marko.

Ainda é cedo para dizer o que será mudado, mas o compromisso da Red Bull é claro: eles precisam convencer Verstappen de que conseguirão ser competitivos em 2026 e, assim, fazer com que o piloto não pense em deixar Milton Keynes antes do fim de seu contrato.

