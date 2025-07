Neste fim de semana, a Fórmula 1 realiza o GP da Bélgica, 13ª etapa da temporada 2025 e a penúltima antes das férias da categoria em agosto, após a disputa do GP da Hungria, no outro fim de semana. E, em Spa-Francorchamps, o foco estará nas atualizações das equipes, que seguem desenvolvendo os carros.

Além da Ferrari, que chega à Bélgica com nova suspensão traseira, a Red Bull terá novidades no RB21, tentando deixá-lo mais competitivo para que o holandês Max Verstappen não saia da briga pelo título mundial.

Em Spa-Francorchamps, o time taurino terá uma nova asa dianteira, que será complementada por atualizações adicionais na Hungria, em meio ao 'impulso final' da escuderia anglo-austríaca antes de mudar o foco para 2026, quando a F1 terá novas regras -- o que, claro, dá 'dor de cabeça' aos projetistas.

A Red Bull, mediante seu consultor na F1 Helmut Marko, confirmou que Verstappen deverá ter a versão mais atualizada do RB21 no GP da Bélgica e na etapa do Hungaroring -- a ver qual especificação do carro o japonês Yuki Tsunoda terá.

No circuito de Spa, a equipe de Verstappen terá um cenário desafiador para configurar seu monoposto, uma vez que o GP da Bélgica tem formato sprint, com apenas um treino livre antes das sessões de pista decisivas. O Motorsport.com cobre tudo via site e YouTube, seguindo a programação disponível abaixo:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 07h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sprint Sexta-feira 11h30 Bandsports / F1TV Pro Corrida Sprint Sábado 07h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 11h00 Band / Bandsports / F1TV Pro Corrida Domingo 10h00 Band / F1TV Pro Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 05h10 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 09h55 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 08h45 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 05h00 Bandsports / F1TV Pro Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 09h00 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 04h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 03h30 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h (A Confirmar) DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 15h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a Classificação Sprint PÓDIO SPRINT Sábado Após a Corrida Sprint Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

