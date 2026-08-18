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F1: Red Bull teria oferecido contrato até 2033 para Verstappen, diz jornalista alemão

Ralf Bach, do F1-Insider, afirmou que a cláusula de recisão do tetracampeão ainda é um fator que pesa nas negociações

Redação Motorsport.com
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

A 'novela' envolvendo a permanência (ou não) de Max Verstappen continua. Agora, o jornalista alemão Ralf Bach, do F1-Insider, afirmou que a Red Bull ofereceu um contrato até 2033 para o tetracampeão da Fórmula 1.

O editor recomenda:

O atual contrato de Verstappen com a Red Bull vai até 2028, mas cláusulas de performance do holandês com a equipe de Milton Keynes podem mudar o caminho do tetracampeão de forma antecipada. No entanto, o novo rumor aponta para um longo caminho oferecido pela escuderia taurina.

No canal do portal alemão, Bach afirmou que "a Red Bull fez uma oferta para que ele permaneça na equipe por um longo prazo. Ouvi dizer que é um contrato de cinco anos com um valor elevado. Mas ele não quer abrir mão dessa cláusula de rescisão, se é que existe".

Para Bach, o cenário mais provável é um acordo de curto prazo para garantir o holandês na próxima temporada. Caso opte por seguir na F1, o futuro de Max a longo prazo tende a ser em outra equipe.

“E, se for para fazer alguma coisa, ele quer assinar um contrato alternativo de um ano, o que significa que ele vai pilotar pela Red Bull novamente em 2027 para ver se os sucessores de [Adrian] Newey, que até agora não conseguiram, conseguem construir para ele, desta vez, um carro que lhe permita vencer corridas e disputar o título".

“E, se não, então, no final de 2027, ele decidirá: ‘Vou parar, ainda quero ficar na F1?’ Se sim, ele provavelmente não vai querer ficar na Red Bull".

Entre as opções apontadas pelo jornalista alemão, não estão apenas a McLaren e a Mercedes, já destacadas anteriormente como possíveis 'novas casas' do tetracampeão, mas também a Ferrari.

“E para onde vou a partir daí? Porque há novos contratos chegando ao fim. Algo pode acontecer na Mercedes, com certeza na McLaren e na Ferrari também. E acho que ele quer esperar para ver por enquanto”, concluiu.

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