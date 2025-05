F1: Red Bull trabalha para copiar solução da McLaren, diz site

O calor do GP de Miami foi talvez a primeira vez em que a McLaren mostrou a real vantagem que tinha sobre o resto do pelotão na Fórmula 1. Com vitória de Oscar Piastri, seguido por Lando Norris, mais de 35s os separavam do terceiro colocado, George Russell.

Os rivais têm procurado por meses descobrir qual é o segredo da equipe de Woking, já que eles parecem estar muito à frente quando se trata de gerenciamento de pneus. As atenções se voltaram para o freio traseiro e para o design do MCL39. Até mesmo a FIA investigou o assunto, mas tudo foi considerado em ordem.

Tudo isso significa que os outros provavelmente terão de seguir o caminho da cópia se quiserem competir com a McLaren, mas é mais fácil falar do que fazer. O engenheiro-chefe da McLaren, Paul Monaghan, por exemplo, disse que eles não têm uma solução mágica para seus problemas.

"Se você deslizar e derrapar muito, os pneus traseiros superaquecerão. Conseguimos dar alguns passos na direção certa, mas são coisas pequenas. Isso não é Harry Potter. Não é como se você pudesse agitar uma varinha mágica e o problema fosse resolvido. Com a ajuda de engenheiros inteligentes, você pode melhorar as coisas pouco a pouco."

Portanto, a Red Bull está claramente tentando, e melhorias estão chegando nas próximas corridas para aproximá-la da McLaren. Se o time austríaco pode replicar o complicado resfriamento do freio traseiro da rival é outra questão, mas o site RacingNews365 sabe que eles estão trabalhando nisso. Porém, a McLaren, por sua vez, parece menos competitiva nos treinos classificatórios, já que Verstappen já a derrotou três vezes.

ZARCO EMOCIONA no GP da França! MARTÍN SAI DA APRILIA RUMO À HONDA? Diogo BRILHA, Granado SE LESIONA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

ZARCO EMOCIONA no GP da França! MARTÍN SAI DA APRILIA RUMO À HONDA? Diogo BRILHA, Granado SE LESIONA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!