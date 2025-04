A Red Bull lançou um pacote de atualizações para o RB21, que consiste em três mudanças para o GP do Japão de Fórmula 1.

A equipe de Milton Keynes revisou a saída central da tampa do motor e introduziu um duto de saída ampliado com opções de bloqueio, além de ter feito uma "leve revisão" na cobertura do braço inferior e nas estruturas da roda traseira.

De acordo com o documento oficial da FIA, essas mudanças giram em torno de moldar o ar à medida que ele flui sobre a traseira do carro, reduzindo as perdas sobre a asa traseira e a configuração da 'beam wing', além de otimizar as opções de resfriamento.

O engenheiro-chefe da Red Bull, Paul Monaghan, deu mais informações sobre a saída central revisada, que a equipe está introduzindo no RB21 neste fim de semana. Ao falar com o Motorsport.com e outros meios de comunicação, ele explicou:

"Então você tem uma saída central. Bem, todo mundo tem uma saída central e complementada com 'persianas' nas laterais, se quisermos."

"Assim, o ar que sai dali, o fluxo que sai da parte superior da carenagem se mistura com o fluxo que passa pela parte superior, de modo que ele se agita e se funde um pouco e, obviamente, não é tão limpo quanto você gostaria que fosse. Logo abaixo disso está a asa traseira. Portanto, se fizermos tudo certo, a saída de resfriamento terá o menor impacto sobre o desempenho da asa traseira, seja ela superior ou inferior."

"Ele sai por baixo da asa principal, na parte superior da 'beam wing'. Portanto, se você estiver tentando manter uma pressão baixa na parte inferior da 'beam wing', estará alimentando-a com outra coisa."

Red Bull Racing RB21, uniforme do GP do Japão Foto de: Red Bull Content Pool

"Portanto, se você acertar o 'downwash', ele passa pela abertura e não há nenhum incômodo. Então, estamos apenas tentando fazer um pequeno refinamento para melhorar um pouco. Isso é tudo."

"Conseguimos fazer isso com um pequeno custo e tivemos tempo para trazê-lo para cá, portanto, vamos fazer isso."

Esclarecendo se as atualizações estão sendo introduzidas para melhorar a confiabilidade ou o desempenho, Monaghan acrescentou:

"Isso proporciona uma pequena melhora no resfriamento; significa que podemos rodar com o carro mais fechado e causar menos danos à asa traseira. Portanto, é uma pequena vitória. Vamos aproveitá-la."

O documento da FIA também confirmou os detalhes do duto de saída ampliado:"Em preparação para as próximas corridas, um duto de saída maior foi preparado com o propósito de ficar em branco principalmente para Suzuka."

O documento também detalha a revisão da cobertura do braço inferior e das estruturas da roda traseira.

"O intervalo entre as corridas permitiu a aplicação de uma cobertura de braço revisada e melhor alinhada às condições de fluxo locais, com a respectiva carenagem no conjunto do duto de freio."

A Red Bull espera desenvolver seu carro rapidamente, com o objetivo de abrir essa janela de operação para seus pilotos.

