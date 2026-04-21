F1: "Red Bull trouxe substituto da Ferrari para Lambiase", afirma Marko

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Ex-conselheiro do time austríaco falou sobre futuro da equipe sem engenheiro de Max Verstappen

Olivia Nogueira Kemal Şengül
Editado:
Helmut Marko, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Após o anúncio da ida de Gianpiero Lambiase, engenheiro de corrida de Max Verstappen, para a McLaren em 2028, surgiram boatos de uma possível transferência de Andrea Stella, chefe do time de Woking, para a Ferrari. A McLaren logo negou o boato, porém, o nome da Scuderia volta a aparecer após um novo comentário de Helmut Marko, ex-conselheiro da Red Bull na Fórmula 1

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Apesar da transferência de Lambiase ser apenas no fim de 2027, segundo Marko, a Red Bull já tem um substituto. Em entrevista ao jornal austríaco oe24, o empresário falou sobre a saída do engenheiro: "Profissionais de sucesso sempre são contratados por outras equipes. Lambiase ganhou muita visibilidade graças ao Max. No entanto, trouxeram um substituto da Ferrari...". 

Marko ainda comentou sobre a situação atual da Red Bull no campeonato, afirmando "sofrer junto com toda a equipe", mas também "espero pela tradição — de conseguir virar a situação, como já aconteceu no passado". Para o ex-conselheiro, o novo motor da Red Bull, "que certamente não é o melhor", não é o principal problema da equipe, explicando que "as atualizações do chassi seguiram na direção errada".

Falando sobre Verstappen, o austríaco afirmou que acompanha as participações do holandês em corridas endurance, acrescentando ainda que é "sempre impressionante ver como eles atravessam o pelotão". Marko ainda revelou não ter mais contato frequente com o piloto holandês e, por isso, "não posso trazer nenhuma informação dele". 

Questionado se acredita ter subestimado Kimi Antonelli no passado, atual líder do campeonato, Marko é categórico: "Percebi imediatamente que Antonelli é extremamente rápido, só faltava consistência. Isso mudou este ano. Agora acredito que ele pode até disputar o título". 

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