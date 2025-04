Havia pouca esperança que Max Verstappen poderia vencer alguma corrida da Fórmula 1 tão cedo na temporada, principalmente depois do desempenho ruim da Red Bull nas duas primeiras etapas.

O tetracampeão superou as rápidas McLarens na classificação e conseguiu se manter na liderança da corrida de maneira confortável até a vitória. Para Christian Horner, o fator principal que ajudou foi a equipe ter virado o RB21 de 'cabeça para baixo'.

"Nós viramos o carro de cabeça para baixo em termos de configuração. Max trabalhou muito duro com a equipe de engenharia. Finalmente conseguimos dar a ele um carro que permitiu uma volta impressionante no Q3 para converter isso em uma vitória na corrida", explicou o chefe de equipe.

Verstappen fez a pole no sábado, conseguindo superar Lando Norris e Oscar Piastri com menos de 0s1. Já na corrida, a diferença foi um pouco mais de um segundo durante as voltas, impedindo que o atual líder do campeonato tivesse grandes oportunidades de atacá-lo.

"Agora ele está em uma luta direta na briga pelo título e apenas um ponto atrás de Norris no Mundial de Pilotos. Então deixamos o Japão com muito trabalho a fazer, mas com uma motivação enorme".

