F1 registra perda de R$ 580 milhões no terceiro trimestre de 2020

A Fórmula 1 registrou uma perda de US$ 104 milhões, aproximadamente R$ 580 milhões, no terceiro trimestre de 2020, enquanto a Covid-19 continua causando estragos, embora os fluxos de receita do esporte estejam começando a se recuperar.

O F1 Group obteve receitas de US$ 597 milhões de julho a setembro, um valor menor em comparação com os US$ 633 milhões em 2019.

Ela também declarou prejuízo operacional de US$ 104 milhões no período, tendo obtido um lucro de US$ 32 milhões (cerca de R$ 178 milhões) no ano passado.

A receita de taxas de corrida, TV e patrocínio é alocada pro rata por trimestre, refletindo quantas corridas ocorreram durante o período.

Os resultados do segundo trimestre da F1, de abril a junho, não foram representativos do impacto geral da Covid-19, já que nenhum GP ocorreu durante o período. A organização declarou uma receita de apenas US$ 24 milhões no segundo trimestre, abaixo dos US$ 620 milhões em 2020.

No entanto, 10 corridas, do total planejado da temporada de 17, foram realizadas de julho a setembro de 2020, em comparação com sete de 21 no mesmo período do ano passado.

Apesar do percentual significativamente maior de corridas ocorridas no trimestre, levando a um maior percentual da receita anual a ser alocado, houve uma queda na receita geral em relação a 2019.

Isso refletiu principalmente o fato de que os eventos deste ano envolveram taxas muito reduzidas ou mesmo, em alguns casos, um pagamento da F1 para o local.

A Liberty Media disse: “Os resultados no terceiro trimestre de 2020 foram afetados pela ausência de fãs, localização das corridas, bem como o tempo do calendário de corridas revisado e o reconhecimento pro rata de certos fluxos de receita.”

A Liberty explicou como a receita de TV e contratos de patrocínio foram impactados, bem como as taxas de corrida.

“A receita primária da F1 diminuiu principalmente devido à receita limitada de promoção de corrida recebida, uma vez que os fãs foram proibidos em tudo, exceto uma corrida durante o terceiro trimestre.”

“Isso foi parcialmente compensado pelo crescimento nas taxas de transmissão, publicidade e patrocínio devido ao impacto do reconhecimento proporcional mais alto da receita baseada na temporada com três corridas adicionais durante o período atual, bem como o impacto do reconhecimento da receita em menos corridas em 2020.”

“No entanto, as receitas de transmissão e publicidade e patrocínio foram menores do que as originalmente contratadas.”

“A programação alterada resultou em taxas de transmissão mais baixas de acordo com os termos contratuais de certos acordos de transmissão, e também levou a outras alterações pontuais, uma vez que certas taxas de transmissão foram renegociadas para o ano corrente.”

A Liberty também admitiu que a F1 "foi impedida de entregar todos os elementos de uma oferta típica de patrocínio devido ao cancelamento de corridas às quais o inventário de patrocínio contratado estava relacionado especificamente, e as atividades limitadas nas corridas, incluindo hospitalidade.”

“Outras receitas da F1 diminuíram no terceiro trimestre devido à não operação do Paddock Club.”

A Liberty acrescentou: “Atualmente, a F1 não espera ter fãs em nenhuma das corridas restantes de 2020”.

De julho a setembro, as 10 equipes de F1 receberam pagamentos totais de US$ 440 milhões (quase R$ 2,5 bi), substancialmente acima do valor do ano passado de US$ 335 milhões "devido a taxas únicas pagas às equipes após a assinatura do novo Pacto de Concórdia."

O CEO, Chase Carey, continua otimista com a maneira como o esporte enfrentou a crise do coronavírus.

“Estamos extremamente orgulhosos da forma como nossa comunidade da F1 se uniu para enfrentar os desafios e retornar às corridas de forma segura, e vimos empolgação dentro e fora da pista”, disse Carey.

“Quero agradecer a todos na F1, FIA, equipes, promotores e outros parceiros que foram fundamentais para o nosso sucesso.”

