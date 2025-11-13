Kimi Antonelli alcançou o melhor resultado de sua carreira no fim de semana do GP de São Paulo de Fórmula 1, com um segundo lugar tanto na sprint quanto na corrida principal. Após uma fase conturbada com uma série de resultados ruins na etapa europeia, o italiano de 19 anos tem mostrado porque foi a escolha de Toto Wolff para integrar a Mercedes em 2025.

Além de lidar com a pressão de ser titular na principal categoria do automobilismo mundial, Antonelli divide a garagem com George Russell, britânico que está na F1 desde 2019 (e na Mercedes desde 2022) e chegou a desbancar Lewis Hamilton na classificação de pilotos em 2022 e 2024.

Os companheiros de equipe parecem nutrir uma boa relação até aqui, com Russell em quarto lugar na tabela de pilotos e Antonelli em sétimo. O britânico venceu duas corridas este ano, no Canadá e em Singapura, e só ficou fora da zona de pontuação em Mônaco, quando foi P11. Porém, o jovem italiano foi melhor que o companheiro no GP do México e em todas as sessões do fim de semana em São Paulo e, segundo ele, o relacionamento com Russell "definitivamente está mudando".

"É natural que ele não esteja feliz terminando atrás de mim, assim como eu não fico feliz quando fico atrás. O relacionamento mudou e irá mudar, mas há muito respeito entre nós e uma ótima dinâmica entre o time, porque incentivamos uns aos outros", disse o piloto de 19 anos a Sky Sports.

"Com certeza esse fim de semana nos dá um incrível incentivo para Las Vegas, onde o time foi tão bem no ano passado", continuou. Em 2024, Russell venceu a etapa americana. "Nós esperamos continuar sendo fortes. Claro, o carro tem características diferentes do de 2024, mas o DNA continua o mesmo".

