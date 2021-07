A temporada de 1976 da Fórmula 1 foi marcada pela rivalidade entre Niki Lauda e James Hunt, também retratada no filme Rush – No limite da emoção. O que poucos sabem hoje é que os próprios ingleses quase não viram o feito de seu polêmico piloto.

Tudo porque John Surtees, na época dono de equipe, aceitou a proposta de patrocínio da London Rubber Company, fabricante das camisinhas Durex. A polêmica começou já em março daquele ano, antes da transmissão de uma corrida que não valia pontos em Brands Hatch, quando a BBC condicionou a transmissão do evento à retirada da marca do carro de Alan Jones.

Como o pedido não foi atendido, o pessoal da emissora recolheu o material e decidiram não transmitir.

E assim foi durante toda aquela temporada, com o inglês na briga direta pelo título. O clamor começava a aumentar e na corrida final, em Fuji, a emissora cedeu e transmitiu a corrida para a Inglaterra e o êxito do piloto inglês.

Confira o vídeo

