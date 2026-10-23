F1: Relembre novatos que já participaram de TLs em 2026 e planos para restante da temporada
Equipes têm até a última etapa do ano para completar exigência de quatro participações
Jak Crawford, Aston Martin
Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images
O regulamento da Fórmula 1 exige que todas as equipes escalem pilotos estreantes para participarem de ao menos quatro treinos livres durante o ano, dois por carro. Em 2026, nenhuma equipe completou essa exigência ainda.
Pelas regras da categoria, são considerados estreantes os pilotos que disputaram, no máximo, um GP na carreira. Com isso, Arvid Lindblad já cumpriu parte da exigência da Racing Bulls em um dos carros logo após a segunda etapa da temporada, na China.
Agora, o Motorsport.com reúne uma lista de quais novatos já foram para a pista esse ano e por quais equipes, além de relembrar quais participações estão programadas para o restante da temporada.
Mercedes (2)
Frederik Vesti: Barcelona, Hungria
Ferrari (2)
Dino Beganovic: Barcelona, Áustria
McLaren (2)
Leonardo Fornaroli: Barcelona, Hungria
Red Bull (2)
Ayumu Iwasa: Barcelona, Itália
Racing Bulls (3)
Arvid Lindblad: Austrália, China
Ayumu Iwasa: Áustria
Alpine (2)
Paul Aron: Hungria, Itália
Haas (2)
Ryo Hirakawa: Áustria, Hungria
Audi (4)
Paul Aron: Barcelona, Áustria
Freddie Slater: México*, Brasil*
Williams (2)
Luke Browning: Áustria, Itália
Aston Martin (4)
Jak Crawford: Japão, Áustria, Bélgica, México*
Cadillac (4)
Colton Herta: Barcelona, Hungria, Itália, Estados Unidos*
*Corridas ainda vão acontecer
NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA
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