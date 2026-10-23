F1: Relembre novatos que já participaram de TLs em 2026 e planos para restante da temporada

O regulamento da Fórmula 1 exige que todas as equipes escalem pilotos estreantes para participarem de ao menos quatro treinos livres durante o ano, dois por carro. Em 2026, nenhuma equipe completou essa exigência ainda.

Pelas regras da categoria, são considerados estreantes os pilotos que disputaram, no máximo, um GP na carreira. Com isso, Arvid Lindblad já cumpriu parte da exigência da Racing Bulls em um dos carros logo após a segunda etapa da temporada, na China.

Agora, o Motorsport.com reúne uma lista de quais novatos já foram para a pista esse ano e por quais equipes, além de relembrar quais participações estão programadas para o restante da temporada.

Mercedes (2)

Frederik Vesti: Barcelona, Hungria

Ferrari (2)

Dino Beganovic: Barcelona, Áustria

McLaren (2)

Leonardo Fornaroli: Barcelona, Hungria

Red Bull (2)

Ayumu Iwasa: Barcelona, Itália

Racing Bulls (3)

Arvid Lindblad: Austrália, China

Ayumu Iwasa: Áustria

Alpine (2)

Paul Aron: Hungria, Itália

Haas (2)

Ryo Hirakawa: Áustria, Hungria

Audi (4)

Paul Aron: Barcelona, Áustria

Freddie Slater: México*, Brasil*

Williams (2)

Luke Browning: Áustria, Itália

Aston Martin (4)

Jak Crawford: Japão, Áustria, Bélgica, México*

Cadillac (4)

Colton Herta: Barcelona, Hungria, Itália, Estados Unidos*

*Corridas ainda vão acontecer

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