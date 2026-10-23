Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Depois de confirmar etapa de Barcelona, Indy revela calendário completo de 2027

Indy
Indy
Depois de confirmar etapa de Barcelona, Indy revela calendário completo de 2027

MotoGP - Ducati reforça 'provocação' de Márquez à Aprilia: "Se você é rápido, não precisa de ajuda"

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
MotoGP - Ducati reforça 'provocação' de Márquez à Aprilia: "Se você é rápido, não precisa de ajuda"

Indy confirma etapa em Barcelona para 2027

Indy
Indy
Indy confirma etapa em Barcelona para 2027

F1: Após questionar provas no Oriente Médio, Sainz recua e defende Catar e Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Após questionar provas no Oriente Médio, Sainz recua e defende Catar e Abu Dhabi

MotoGP - Moreira avalia treinos do GP da Austrália: "Continuar o trabalho"

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
MotoGP - Moreira avalia treinos do GP da Austrália: "Continuar o trabalho"

MotoGP: Aprilia domina segundo treino da Austrália, com Bezzecchi na frente; Moreira fica em nono

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
MotoGP: Aprilia domina segundo treino da Austrália, com Bezzecchi na frente; Moreira fica em nono

F1: Relembre novatos que já participaram de TLs em 2026 e planos para restante da temporada

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Relembre novatos que já participaram de TLs em 2026 e planos para restante da temporada

MotoGP: Marc Márquez surge no fim e lidera TL1 do GP da Austrália marcado por incidentes; Moreira é 20º

MotoGP
MotoGP
GP da Austrália
MotoGP: Marc Márquez surge no fim e lidera TL1 do GP da Austrália marcado por incidentes; Moreira é 20º
Fórmula 1 GP dos EUA

F1: Relembre novatos que já participaram de TLs em 2026 e planos para restante da temporada

Equipes têm até a última etapa do ano para completar exigência de quatro participações

Olivia Nogueira
Publicado:
Add as a preferred source
Jak Crawford, Aston Martin

Jak Crawford, Aston Martin

Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

O regulamento da Fórmula 1 exige que todas as equipes escalem pilotos estreantes para participarem de ao menos quatro treinos livres durante o ano, dois por carro. Em 2026, nenhuma equipe completou essa exigência ainda. 

Leia também:

Pelas regras da categoria, são considerados estreantes os pilotos que disputaram, no máximo, um GP na carreira. Com isso, Arvid Lindblad já cumpriu parte da exigência da Racing Bulls em um dos carros logo após a segunda etapa da temporada, na China.

Agora, o Motorsport.com reúne uma lista de quais novatos já foram para a pista esse ano e por quais equipes, além de relembrar quais participações estão programadas para o restante da temporada. 

Mercedes (2)

Frederik Vesti: Barcelona, Hungria

Ferrari (2)

Dino Beganovic: Barcelona, Áustria

McLaren (2)

Leonardo Fornaroli: Barcelona, Hungria

Red Bull (2)

Ayumu Iwasa: Barcelona, Itália

Racing Bulls (3)

Arvid Lindblad: Austrália, China
Ayumu Iwasa: Áustria

Alpine (2)

Paul Aron: Hungria, Itália

Haas (2)

Ryo Hirakawa: Áustria, Hungria 

Audi (4)

Paul Aron: Barcelona, Áustria
Freddie Slater: México*, Brasil*

Williams (2)

Luke Browning: Áustria, Itália

Aston Martin (4)

Jak Crawford: Japão, Áustria, Bélgica, México*

Cadillac (4)

Colton Herta: Barcelona, Hungria, Itália, Estados Unidos*

*Corridas ainda vão acontecer

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!


 

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Hamilton aponta vantagem da Red Bull sobre Ferrari antes do GP dos EUA
Próximo artigo F1: Após questionar provas no Oriente Médio, Sainz recua e defende Catar e Abu Dhabi
Mais de
Olivia Nogueira

F1 - Bortoleto elogia boa fase de Antonelli, mas destaca trajetórias distintas: "Estou construindo algo especial"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1 - Bortoleto elogia boa fase de Antonelli, mas destaca trajetórias distintas: "Estou construindo algo especial"

F1: Horner diz ter procurado Russell após "flerte desrespeitoso" de Wolff com Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Horner diz ter procurado Russell após "flerte desrespeitoso" de Wolff com Verstappen

F1: Verstappen escolhe 'sucessor' na Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Verstappen escolhe 'sucessor' na Red Bull

Últimas notícias

Depois de confirmar etapa de Barcelona, Indy revela calendário completo de 2027

Indy
Indy Indy
Depois de confirmar etapa de Barcelona, Indy revela calendário completo de 2027

MotoGP - Ducati reforça 'provocação' de Márquez à Aprilia: "Se você é rápido, não precisa de ajuda"

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Austrália
MotoGP - Ducati reforça 'provocação' de Márquez à Aprilia: "Se você é rápido, não precisa de ajuda"

Indy confirma etapa em Barcelona para 2027

Indy
Indy Indy
Indy confirma etapa em Barcelona para 2027

F1: Após questionar provas no Oriente Médio, Sainz recua e defende Catar e Abu Dhabi

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Após questionar provas no Oriente Médio, Sainz recua e defende Catar e Abu Dhabi