Enquanto a McLaren entra na decisão do título de 2025 da Fórmula 1 com os dois pilotos na disputa pelo campeonato mundial contra Max Verstappen, duas palavras aparecem repetidamente: regras papaia.

A frase foi criada pelo chefe de equipe Andrea Stella, tendo sido mencionada pela primeira vez em setembro de 2024, antes do GP da Itália. Naquela ocasião, Lando Norris e Oscar Piastri fecharam a primeira fila do grid em Monza, onde os incidentes na primeira curva são frequentes. Segundo o piloto britânico, "Andrea gosta de inventar nomes diferentes para coisas diferentes".

"Em termos de aproximação da primeira curva, nossa recomendação é sempre a 'corrida com as regras papaia'", falou Stella. "Você é sempre cuidadoso com qualquer outro competidor, mas se uma McLaren você toma ainda mais cuidado, pois precisamos ter certeza, especialmente porque o carro é tão competitivo, de que veremos a bandeira quadriculada. Tentamos ficar longe desse tipo de mentalidade de que meu principal concorrente é meu companheiro de equipe, isso não é produtivo".

Na primeira volta da corrida, Piastri contornou Norris por fora na Variante della Roggia, assumindo a liderança com uma manobra notável que desestabilizou seu companheiro de equipe e fez com que ele perdesse o segundo lugar para Charles Leclerc. Isso não foi o ideal, já que Norris ainda tinha uma chance de título.

Lando Norris, McLaren MCL38, luta com Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Solicitado a explicar as regras papaia após a corrida, o CEO da McLaren Racing, Zak Brown, disse à Sky: "As regras papaia são: é o seu companheiro de equipe, corra com ele com vontade, corra limpo, não toque. Isso aconteceu. Foi uma ultrapassagem agressiva, então vamos conversar sobre isso, foi um pouco estressante no pitwall. Mas, na verdade, é só respeitar o companheiro de equipe".

Posteriormente, Stella foi questionado se a manobra de Piastri estava dentro das regras papaia: "Teremos que analisar junto com os pilotos, ver os vídeos, entender o ponto de vista deles e, então, avaliaremos juntos se eles estavam totalmente em conformidade ou não. Vamos aprender, se houver algum aprendizado que precisemos aprender, e então ajustaremos as regras papaia de forma que elas nos permitam buscar a melhor maneira possível tanto no campeonato de construtores quanto no de pilotos".

Para simplificar, as regras papaia inicialmente tinham como objetivo evitar que os pilotos da McLaren batessem uns nos outros.

"Elas são apenas uma maneira rápida de um engenheiro de corrida lembrar aos nossos pilotos que não queremos ver nenhum contato entre os dois carros, que corremos respeitosamente e sem riscos", Stella teve que esclarecer no fim de semana seguinte na Sky. "Todo o tópico sobre como perseguimos o campeonato não é coberto pelas regras papaia".

Em outras palavras, não se tratava de ordens de equipe. No entanto, foi assim que as regras passaram a ser entendidas, pela mídia e, depois, pelo paddock em geral, quando o possível apoio de Piastri à candidatura de Norris ao título de 2024 foi debatido.

No início da temporada de 2025, Norris anunciou: "Não há regras papaia, no momento não há nada. Estamos livres para correr". Isso foi um tanto ambíguo quanto ao que ele estava se referindo exatamente.

Lando Norris, McLaren Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Depois, as coisas começaram a esquentar quando Norris bateu em Piastri no GP do Canadá.

"Nos próximos dias, teremos que analisar o que é necessário para garantir que, quando formos correr, preservemos as margens necessárias", disse Stella. "Teremos conversas e elas podem ser até difíceis".

Duas semanas depois, Piastri quase colidiu com o companheiro de equipe na Áustria. Seu engenheiro de corrida Tom Stallard o avisou pelo rádio: "O pitwall decidiu que a manobra da curva 4 foi muito marginal. Não podemos fazer isso de novo". Isso implicava que a manobra era muito arriscada para os padrões das regras, mas Brown classificou-a como uma "batalha épica".

Então, no fim de semana seguinte, surgiu a primeira questão de justiça. O líder da corrida, Piastri, recebeu uma penalidade de 10 segundos por frear de forma irregular sob condições de safety car em Silverstone. "Não acho que a penalidade anterior tenha sido muito justa, acho que deveríamos trocar de volta e correr", sugeriu. A McLaren se recusou a pedir uma ordem de equipe.

Piastri admitiu, após a corrida, que trocar de lugar com Norris "não teria sido particularmente justo", pois "Lando não fez nada de errado", mas isso mostrou a tensão crescente da McLaren ao tentar administrar os candidatos ao título, que estavam separados por apenas oito pontos.

Em entrevista ao Motorsport.com durante as férias do meio de ano, Piastri insistiu: "Sempre se falou muito mais sobre as regras papaia do que elas realmente existem. É literalmente uma regra que consiste em não bater um nos outro".

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Stella reiterou essa posição quando a F1 voltou a se reunir em Zandvoort, com uma ressalva: "Eles são livres para correr no sentido de que queremos dar a eles a oportunidade de expressar seu talento, suas habilidades, suas aspirações, mas, por exemplo, isso sempre deve ser feito dentro dos limites do interesse da equipe em primeiro lugar, e o interesse da equipe pode ter significados diferentes dependendo da situação".

E houve uma situação como essa no fim de semana seguinte em Monza, quando a McLaren fez o possível para manter as posições de seus pilotos - Norris em segundo e Piastri em terceiro - durante os últimos pit stops, mas uma troca de pneus malfeita deixou o britânico para trás. O australiano foi então solicitado a deixá-lo passar.

Piastri foi desafiador no rádio: "Nós dissemos que um pit stop lento fazia parte da corrida, então não sei o que mudou." Após a corrida, ele trocou um pouco o discurso, pois ele classificou a ordem como "um pedido justo".

Norris tocou Piastri na largada em Singapura ao ultrapassar seu companheiro de equipe e a McLaren reagiu dando ao australiano prioridade para escolher a ordem de saída dos boxes na classificação em Austin. Mas a equipe voltou atrás depois que Piastri foi o principal culpado de um emaranhado na Curva 1 na sprint no dia seguinte, no qual Norris foi envolvido - embora tenha sido principalmente um incidente de corrida.

Finalmente, na penúltima etapa da temporada, no Catar, a McLaren cometeu um grande erro de estratégia quando o safety car interrompeu a corrida, deixando de fazer o pit stop, pois parecia não saber como proceder sem favorecer um piloto em detrimento de outro. Piastri e Norris estavam correndo como primeiro e terceiro colocados, mas acabaram em segundo e quarto quando Verstappen venceu e se aproximou ainda mais no campeonato.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

Portanto, Norris vai para a decisão do título liderando Verstappen por 12 pontos e Piastri por 16. Embora este último esteja teoricamente livre para correr, Brown declarou que eles podem utilizar regras de equipe para uma possível conquista de título.

"Vamos começar o fim de semana como começamos os outros 23, ou seja, dando aos dois pilotos oportunidades iguais", disse o americano. "Portanto, vamos usar o bom senso. Não vamos jogar fora um campeonato de pilotos por causa de um sexto e um sétimo lugares, um terceiro e um quarto lugares, um quinto e um sexto lugares.

"Se um de nossos pilotos não tiver a oportunidade, acho que tudo o que fazemos é feito com os pilotos. Eles sabem qual é o plano para este fim de semana e, fora da nossa equipe de corrida, você está um pouco condenado se fizer ou não. Portanto, vamos nos manter fiéis aos nossos princípios de corrida. Queremos vencer a categoria de construtores, o que já fizemos. Queremos vencer a categoria de pilotos e, portanto, veremos como a corrida se desenrolará".

Portanto, à medida que o GP de Abu Dhabi se desenrola, as regras papaia que têm "significados diferentes dependendo da situação", conforme dito por Stella, certamente serão úteis.

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!