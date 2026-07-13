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F1: Remarcação do GP do Bahrein está descartada e preocupação com Abu Dhabi e Catar aumenta

Nova escalada das tensões no Oriente Médio fez promotores das corridas e a organização do Campeonato Mundial tentarem reorganizar o calendário da categoria

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
The Bahrain flag flies over the Sakhir Tower

Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

A nova escalada do conflito no Oriente Médio pôs fim às esperanças de remarcar o GP do Bahrein. A Fórmula 1, a promotora do evento e as equipes continuam buscando alternativas, embora ainda seja difícil encontrar soluções viáveis. Também se espera que as decisões relativas aos GPs do Catar e de Abu Dhabi sejam tomadas após a pausa de meio de temporada.
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O calendário da F1 em 2026 tornou-se cada vez mais complicado. O retorno das hostilidades entre o Irã e os Estados Unidos tornou impossível finalizar um cronograma que fizesse o campeonato voltar ao formato planejado de 24 etapas.
Quando o conflito envolvendo os Estados Unidos, Israel e o Irã eclodiu em 28 de janeiro, tanto o GP do Bahrein quanto o da Arábia Saudita foram cancelados. A F1 vinha se preparando para confirmar o retorno do Bahrein no próximo fim de semana, colocando a prova de Sakhir entre os GPs de Singapura e do Azerbaijão.
No entanto, os acontecimentos do último final de semana mudaram mais uma vez o panorama. Os Estados Unidos intensificaram suas operações militares contra o Irã, supostamente visando sua capacidade de ameaçar a navegação pelo Estreito de Ormuz.
Teerã respondeu atacando bases militares americanas na Jordânia, no Bahrein e no Kuwait, levando a F1 a retirar mais uma vez a corrida de Sakhir de seu calendário provisório.
Nos bastidores, discussões intensas estão em andamento enquanto os dirigentes da F1 tentam redefinir o calendário à luz da situação geopolítica em rápida evolução. Vários planos de contingência foram analisados nos últimos dias para preencher a lacuna deixada pelo Bahrein.
Uma questão óbvia diz respeito à Turquia, que anteriormente se posicionara como o principal circuito substituto para a F1. Na realidade, porém, Istanbul Park ainda requer várias melhorias exigidas pela FIA, incluindo obras nas zebras e nas barreiras de segurança.
Essas melhorias provavelmente exigiriam apoio governamental direto do presidente turco Recep Tayyip Erdoğan antes que o circuito pudesse ser considerado pronto para a corrida.
Embora as equipes continuem relutantes em realizar dois GPs no mesmo local durante a mesma temporada, tanto as escuderias quanto o comando da F1 estão cientes da importância comercial de manter um calendário de pelo menos 22 corridas. 
As equipes enfrentam obrigações contratuais com patrocinadores, enquanto a Liberty Media também deve cumprir acordos de transmissão que garantem um número mínimo de eventos do campeonato.
A instabilidade geopolítica também está gerando incerteza sobre as etapas finais da temporada. Embora ainda haja esperança de que esforços diplomáticos possam amenizar as tensões até lá, o GP do Catar, em 29 de novembro, e a etapa final da temporada em Abu Dhabi, em 6 de dezembro, continuam sob observação.
Locais alternativos, como a pista portuguesa de Portimão — que, por si só, exigiria algumas obras de modernização — e Ímola, foram mencionados internamente, mas um retorno à Europa parece improvável no momento.
Assim que a F1 deixar o 'velho continente' após a etapa em Madri, as equipes tradicionalmente começam a transportar os equipamentos para o exterior enquanto realizam manutenção e melhorias em suas unidades de hospitalidade e bases de engenharia de corrida, o que cria desafios logísticos significativos caso se tornem necessárias corridas adicionais na Europa.
Uma decisão sobre a final do campeonato não pode ser adiada indefinidamente. Fontes do paddock sugerem que o prazo final deve ser definido, no máximo, até o GP da Holanda em Zandvoort, evento que marca o retorno da Fórmula 1 após a pausa de meio de temporada.
A incerteza está afetando mais do que apenas a F1. As categorias de formação, incluindo a Fórmula 2 e a Fórmula 3, também aguardam clareza, já que dependem do calendário da categoria máxima para definir seus próprios calendários.
Por enquanto, a situação permanece bastante instável, com várias questões-chave ainda sem resposta. Espera-se que os próximos dias tragam as primeiras indicações de como o restante da temporada 2026 poderá se desenrolar.

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

 

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