O retorno de Fernando Alonso ao cockpit da Fórmula 1 com a Renault pode ser durante um dia de filmagem ou mesmo em um carro de 2018, avaliou o chefe da equipe Cyril Abiteboul.

Com o espanhol tendo se manifestado com vontade de voltar a guiar antes do seu regresso às corridas em 2021, a Renault tem avaliado as opções que tem.

Como o Motorsport.com revelou na semana passada, as discussões já estão em andamento com a FIA sobre se a equipe pode ou não ter permissão para usar Alonso no teste pós-temporada de Abu Dhabi.

Mas embora isso permaneça incerto, Abiteboul pensa que o primeiro passo mais provável seria tê-lo em um carro de dois anos atrás, já que as restrições para carros de 2018 não são tão rígidas.

Falando antes do GP da Rússia, Abiteboul disse: "Uma coisa que posso dizer é que ele está definitivamente interessado em voltar ao volante, então veremos.”

“Estamos construindo o programa e há algumas oportunidades dentro das restrições dos regulamentos esportivos.”

“Há coisas como dias de filmagem que não fizemos até agora. Há um teste pós-temporada que já comentei, e vamos ver aonde chegamos.”

“Também temos um programa de carros com dois anos de idade que podemos rodar em praticamente qualquer lugar. E ele provavelmente fará um pouco disso também.”

"Então você o verá em ação. Mas eu não posso dizer aqui, onde e quando exatamente ainda."

Alonso fez seu primeiro retorno a Enstone nesta semana desde que assinou para ingressar na Renault em 2021. Ele fez as medidas de assento no carro atual e também utilizou o simulador.

Com a Renault tendo passado por um grande aumento nos investimentos nos últimos anos, desde que voltou como uma equipe oficial, Abiteboul disse que o espanhol ficou encantado com o que viu no Reino Unido e em sua sede de motores francesa em Viry-Chatillon.

"Posso dizer que ele ficou realmente impressionado com todas as mudanças em Viry", disse Abiteboul. “Todas as novas pessoas, a energia, o impulso, a determinação que há em Viry, desenvolvendo um novo PU para o que agora é 2022.”

“É algo extremamente importante para nós, ver o Fernando e ver o seu orgulho e a sua emoção nos olhos. Ele também foi testemunha de todas as mudanças em Enstone.”

