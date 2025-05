A renovação de Imola é difícil, mas não impossível — ao menos por um ano. Até agora, sabe-se muito pouco sobre as negociações da renovação. Stefano Domenicali, CEO e presidente da Fórmula 1, teria tido uma reunião preliminar em Roma com o general Tullio Del Sette, comissário do governo encarregado de conduzir o ACI às novas eleições para presidente, depois que Angelo Sticchi Damiani foi declarado destituído

O homem de 74 anos, natural de Perugia, tem uma situação complicada em mãos, mas há alguma esperança de desemaranhar o novelo, apesar das enormes exigências do promotor. Sem entrar em números, podemos falar de um tipo de.... 'tudo ou nada'.

A Liberty Media tem uma longa fila de nações interessadas em entrar na F1, portanto, a oferta por um GP deve aumentar para valores que, para muitos organizadores, serão inatingíveis. O nível foi elevado, mas para o GP de Emilia Romagna há uma pequena lacuna aberta e a oportunidade não deve ser desperdiçada.

Enquanto Barcelona procura uma renovação que não se torne uma alternativa a Madri, a corrida na capital espanhola, já no calendário de 2026, parece estar encontrando dificuldades imprevistas, de modo que o início poderia ser adiado em um ano: haveria problemas relacionados às licenças para fazer o trabalho, mas também foi criado um comitê da cidade, muito forte politicamente, que gostaria de se opor à corrida lançando uma campanha ecológica também relacionada ao ruído.

Portanto, não é de se excluir que Madri possa adiar sua entrada por um ano (há um contrato assinado e válido), mas enquanto espera pela estreia, não é de se excluir que haja espaço para uma reinserção de Ímola. A segunda corrida italiana teria uma função de "paliativo", mas seria uma ótima oportunidade para compensar a corrida de 2023 que não pôde ser realizada devido às enchentes na cidade.

Para o futuro a longo prazo, o jogo parece muito mais complicado, também porque Ímola teria que fazer parte de um jogo de corridas históricas que poderiam permanecer no circuito aceitando rotações.

PIASTRI BATE NORRIS e lidera dia em Ímola! BORTOLETO À FRENTE DE HULK, Gasly 3º, Max 5º, Lewis 11º

