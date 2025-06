O abandono de Lance Stroll do GP da Espanha tem sido um tópico polêmico após o fim de semana em Barcelona. Comentarista e repórter de Fórmula 1 da Sky Sports, David Croft, deu mais informações sobre os rumores de que o canadense teve uma explosão acalorada na garagem. Além disso, ele afirmou que, caso o piloto do carro #18 não corra no Canadá, o brasileiro Felipe Drugovich o substituirá.

Depois de se classificar em 14º lugar no sábado, a Aston Martin anunciou que o piloto de 26 anos havia se retirado da corrida alegando uma lesão no pulso.

"Ao longo das últimas seis semanas, Lance vem sentindo dores na mão e no pulso, que seu consultor médico acredita estarem relacionadas ao procedimento a que ele se submeteu em 2023", confirmou a equipe de Silverstone no sábado.

"Como resultado, sua equipe médica confirmou que ele não correrá amanhã e será submetido a um procedimento para corrigir esses problemas antes de se concentrar em sua recuperação".

Croft debateu sobre a lesão de Stroll durante o Sky Sports F1 Show: "Em relação ao fato de Lance Stroll ter socado a parede, Mike Krack não tolera que nada disso aconteça na garagem", começou. "Entendo que um capacete foi arremessado, a ponto de o capacete poder ter sido danificado, tamanha foi a força com que ele bateu na parede. Também houve muitos gritos e xingamentos".

"Lance tem o hábito de socar paredes - embora, você sabe, paredes de divisórias que não necessariamente o machucariam. Já ouvi isso antes, em seu tempo na Aston Martin".

O que Croft questionou foi se a lesão de Stroll havia sido realmente monitorada por seis semanas. Como o piloto canadense completou a classificação antes de abandonar, e o piloto reserva não participou de nenhuma sessão durante o fim de semana, a equipe teve que correr apenas com Fernando Alonso no GP.

Croft argumentou que, se a equipe soubesse da lesão há seis semanas, certamente teria feito com que o piloto reserva Felipe Drugovich pilotasse em pelo menos uma sessão de treinos durante o fim de semana para evitar perder um carro na corrida catalã.

"Não acredito no 'estamos monitorando isso há seis semanas', porque se eles estivessem monitorando isso há seis semanas, certamente, para o bem da equipe, eles não teriam colocado Lance no carro na classificação", continuou Croft.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

"Se eles estiverem monitorando o problema e ele chegar a um ponto em que talvez não esteja em condições de participar da corrida, eles colocarão Drugovich no carro antes da classificação. E então Lance faz uma volta que o leva ao 7º lugar no Q1, então é óbvio que ele está apto o suficiente para pilotar bem em algum momento durante a sessão de classificação."

"Se Lance Stroll não estiver no carro no Canadá, Felipe Drugovich estará no carro. Há contratos em vigor. Ele é o piloto reserva. Ele sairá de Le Mans. Olha, todos nós conhecemos o Felipe e todos nós achamos que ele merece uma chance de entrar no grid, e ele é campeão de Fórmula 2. Ele é um super piloto e quer a Fórmula 1, portanto, não vai disputar Le Mans se tiver a chance de participar da corrida".

"Mas será que Lance está sofrendo há seis semanas? Veja bem, os comissários ficaram convencidos de que havia um problema médico, portanto, obviamente havia algo errado. Mas se eles estão monitorando isso há seis semanas ou não... Não sabemos, porque eles não disseram nada até o momento em que Lance não participou da corrida no domingo".

MOLINA SINCERÃO sobre PUNIÇÕES a MAX, Leclerc e Russell! 'HAMILTON x Ferrari', DRUGOVICH e BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!