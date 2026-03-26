Max Verstappen agiu de forma incomum durante a coletiva de imprensa do GP do Japão de Fórmula 1, realizada na quinta-feira (26), ao pedir que um jornalista britânico se retirasse, se recusando a começar a responder as perguntas antes que o homem saísse da sala. Giles Richards, repórter do The Guardian e protagonista da cena com o holandês da Red Bull, reagiu ao caso e esclareceu por que isso aconteceu.

Richards, em sua coluna no jornal britânico, afirmou que ficou decepcionado com a atitude do tetracampeão, especialmente pela longa carreira cobrindo o Mundial, e que era a primeira vez que via Verstappen pessoalmente em 2026, após a coletiva pós-GP de Abu Dhabi de 2025, ponto de origem da irritação do holandês.

"Nosso primeiro encontro presencial em 2026 aconteceu em Suzuka, quando o holandês se revelou ter uma memória de elefante. Ao me ver, ele me encarou, sorriu e declarou que não falaria até que eu me retirasse".

"Nunca me pediram para me retirar de uma coletiva de imprensa. É uma ocorrência extremamente rara para um jornalista na F1, sendo que quase ninguém consegue se lembrar de mais de um ou dois casos".

O jornalista também afirmou que, nos mais de 10 anos cobrindo o esporte, ele já havia entrevistado Max "mais uma dúzia de vezes", todas de forma amistosa e bem-humorada, destacando o talento do holandês e criticando quando era necessário, incluindo a batida no GP da Espanha de 2025 com George Russell, da Mercedes, que o fez perder pontos na disputa pelo título, terminando o ano a apenas dois do campeão Lando Norris.

"Após a última corrida da temporada em Abu Dhabi", continuou, "perguntei a ele como se sentia em relação ao incidente e se tinha algum arrependimento, uma pergunta que precisava ser feita".

"Verstappen se ofendeu. 'Você se esquece de todas as outras coisas que aconteceram na minha temporada. A única coisa que você menciona é o Barcelona. Eu sabia que isso ia acontecer. Você está me dando um sorrisinho idiota agora'".

"Não tenho certeza se dei um sorriso bobo. Certamente fiquei surpreso com a veemência da resposta dele, e isso pode ter provocado um sorriso nervoso. Mas não achei engraçado, nem estava me divertindo às custas dele".

A reação de Verstappen na coletiva do GP do Japão, meses depois de Abu Dhabi, também o surpreendeu, especialmente após o tetracampeão exigir que ele se retirasse.

"Depois de lhe dizerem que não falaria a menos que eu me retirasse, perguntei se era por causa da pergunta feita em Abu Dhabi. Ele confirmou. Mais uma vez, fiquei surpreso".

"Talvez até tenha esboçado um sorriso nervoso, quem sabe? Pedi-lhe que confirmasse se era por causa da pergunta sobre a Espanha feita em Abu Dhabi. Ele confirmou. "Você está mesmo tão chateado com isso?", perguntei, ao que ele respondeu: "Saia daqui. É. Saia daqui'".

No entanto, o jornalista destacou que o holandês estava sorrindo quando aconteceu isso, levantando o questionamento se Max estava aproveitando uma certa "dinâmica de poder" e a reação de parte do público.

"Com as ordens recebidas, parti sem problemas. Verstappen sorriu durante toda a discussão. Talvez estivesse simplesmente apreciando a dinâmica de poder? O dia prosseguiu; existem problemas muito mais sérios no mundo do que um piloto de F1 estar irritado com você".

"Em menos de duas horas, alguém rastreou meu e-mail. 'Você é o problema. Você é o idiota tóxico responsável por toda a parcialidade britânica na F1. Você é o pior', dizia a mensagem".

No entanto, Giles destacou a reação de colegas da imprensa após a situação, afirmando que eles ficaram em choque e preocupados com o bem-estar do repórter. Um deles disse que Max teve uma atitude "sem classe".

Ele descartou a preocupação: "Estou bem. Aliás, a parte mais desconfortável é escrever sobre isso em primeira pessoa. Um jornalista nunca quer ser a notícia, mesmo que agora pareça inevitável".

No entanto, Richards afirma que o incidente e suas consequências são "lamentáveis", principalmente pelas acusações de ser parcial para pilotos britânicos, algo o qual refutou, relatando que já foi acusado, no passado, de ser parcial contra outras figuras do esporte, como Lewis Hamilton e Sebastian Vettel.

Giles destacou que sempre busca dar a notícia de forma mais honesta e imparcial possível, além de dizer que continua admirando Verstappen e que espera melhorar o relacionamento no futuro, mas ressaltando o papel de um repórter esportivo.

"Continuo admirando Verstappen e espero que possamos ter um relacionamento melhor no futuro. Às vezes, perguntas difíceis e constrangedoras precisam ser feitas. Esse é o preço a se pagar por esse privilégio".

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