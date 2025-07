F1: Rescisão de Horner da Red Bull será milionária; confira valor

Christian Horner foi demitido de seu cargo de chefe da Red Bull antes mesmo das férias de meio de ano da Fórmula 1. A notícia pegou muitos de surpresa, mas a equipe está pensando no futuro, principalmente por conta da falta de ritmo do carro que foi apresentado em 2025 para Max Verstappen.

Por ter 20 anos em Milton Keynes, o fim do 'casamento' entre equipe e britânico pode custar bem caro para os austríacos. Segundo informações do The Telegraph, o contrato de Horner tem validade até 2030 e, por esse motivo, a rescisão é avaliada em torno de 50 milhões de libras (R$374 milhões).

O valor pode chegar até 60 milhões de libras (R$449 milhões), isso porque Christian tem o maior salário pago pela equipe, cerca de nove milhões de libras (R$67 milhões).

A Red Bull não compartilhou o motivo para a demissão repentina de Horner, mas há muitos rumores sobre a decisão, entre eles, a possibilidade de que a saída de Christian esteja relacionada à permanência de Verstappen.

Além disso, há rumores de que Horner perdeu o apoio da parte tailandesa de Milton Keynes após a venda de 2% das ações da família Yoovidhya. Com isso, o lado austríaco conseguiu efetivar a demissão do britânico.

Outra pessoa que tem sido bastante vocal com seus pedidos de desligamento de Horner de seu cargo é Jos Verstappen. O pai do tetracampeão sempre se mostrou descontente com a falta de ritmo e desempenho da Red Bull e nunca escondeu que queria o britânico bem longe da equipe.

