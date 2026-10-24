F1: Resposta enigmática de chefe da Cadillac pode movimentar mercado de pilotos; entenda

Uma declaração atravessada - para dizer o mínimo - do chefe da Cadillac, Marcin Budkowski, pode causar confusão do mercado de pilotos da Fórmula 1, inclusive para 2027 quando, em teoria, a equipe já tem sua dupla fechada.

O fim de semana do GP dos EUA logicamente fazem com que os holofotes se voltem para as duas equipes americanas do grid. Ambas pareciam ter uma situação tranquila: na Haas, Rafa Câmara já está confirmado enquanto a manutenção de Oliver Bearman é dada como certa; já na Cadillac, Sergio Pérez e Valtteri Bottas - em teoria - estão renovados.

Pérez e Bottas têm contratos plurianuais segundo a própria equipe e, para muitos no paddock, estamos falando de um acordo um mais um ou dois mais um, com o "mais um" sendo um opcional com o poder de decisão nas mãos da equipe.

Mas a disparidade de performance entre os dois pilotos em 2026 tem levantado muitas dúvidas sobre a continuidade de Bottas. E o novo chefe da Cadillac, Marcin Budkowski, que substitui o ex-chefe Graeme Lowdon, já precisou apagar alguns incêndios desde que assumiu o posto, porém, um momento curioso na coletiva de sexta-feira pode piorar ainda mais o caos na marca americana.

O ponto de partida foi uma pergunta relativamente simples, feita por um repórter de uma emissora de TV, sobre o 300º GP de Pérez: "O quão difícil é avaliar um piloto que está lutando no fim do grid, ao mesmo tempo em que a impressão é de que ele está fazendo uma temporada melhor que a de seu companheiro de equipe? E, rapidamente sobre pilotos, vocês teriam interesse em falar com Ocon sobre um papel de reserva?".

O problema está na forma como Budkowski respondeu, se atrapalhando todo e levantando muitas interrogações pelo paddock.

“Veja, para um piloto como Checo, que, como você disse, tem uma enorme experiência e um número de corridas, posso dizer que ele não se comporta nem pilota como alguém que esteja minimamente perto da aposentadoria”, começou.

“Ele está se esforçando muito. Ele também nos pressiona muito nos bastidores, nas salas de reunião e fora delas, e regularmente manda mensagens para mim e para outros membros da equipe para nos pressionar a melhorar. Ele está com fome, motivado, e isso é realmente muito bom de ver. Ele faz isso no seu próprio estilo".

Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

“Temos dois pilotos: um é mais quente e o outro provavelmente é mais frio, se pudermos dizer assim. E ambos pressionam a equipe à sua maneira particular, mas Checo está, sim, nos pressionando muito".

"E só de olhar para a linguagem corporal dele no grid, quando coloca o capacete e entra no carro, ele está se preparando para uma luta. Há muito fogo, há muita motivação ali, então é realmente impressionante para um piloto com essa experiência. Ao mesmo tempo, estamos recebendo seu feedback e suas contribuições como piloto experiente. Então, sim, é uma combinação muito boa".

“E desculpe, a segunda pergunta era sobre Esteban Ocon? Bem, veja, como chefe de equipe, e tenho certeza de que é o mesmo com meus colegas, você recebe ligações e contatos de todos os pilotos ou empresários de pilotos que estão no mercado. Então, há vários pilotos e empresários que entraram em contato comigo".

“Não vou dizer quem é ou quem não é, mas praticamente todos os que estão no mercado entraram em contato, como seria de esperar. Mas sim, acho que este é o último lugar, como você pode imaginar, em que eu comunicaria qualquer coisa sobre a dupla de pilotos".

Segundo apurado pelo Motorsport.com, Ocon na Cadillac é altamente improvável, já que ele e Perez não tiveram um bom relacionamento quando foram companheiros de equipe.. Acredita-se que ele provavelmente se tornará o reserva da Aston Martin.

Independentemente de a Cadillac manter ou não Bottas para 2027, sabe-se que os donos da equipe desejam ter um piloto americano em um assento o quanto antes. A substituição surpresa de Lowdon é um indício de como as expectativas da GM e da TWG Motorsports parecem estar um pouco à frente do progresso atual da equipe.

A Cadillac colocou Colton Herta no TL1 de Austin, mas ele é um candidato improvável para qualquer oportunidade, já que está a um ponto de se qualificar para uma superlicença, devido ao fato de a FIA ter mudado os critérios de pontuação.

Se ele tiver uma participação significativa em outra sessão este ano, se qualificará – mas sua campanha bastante irregular na Formula 2 nesta temporada não é um cartão de visitas muito forte.

“Obviamente, ter um piloto americano em uma equipe americana é uma ótima história”, disse Budkowski à Sky Sports neste fim de semana. “Precisa ser o momento certo e o piloto certo. Mas estamos trabalhando nisso. Estamos trabalhando nisso com Colton".

“Há alguns talentos americanos realmente empolgantes subindo pelas categorias também. Vimos Ugo Ugochukwu vencer a F3. Temos [Sebastian] Wheldon chegando à F3 no ano que vem. Então há muito potencial aqui e obviamente vamos analisar isso".

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