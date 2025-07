Agora é oficial, a Fórmula 1 está de volta à Globo depois de cinco anos fora da emissora carioca. O anúncio aconteceu nesta sexta-feira tanto pela Liberty Media (detentora dos direitos de transmissão da categoria) quanto pela Globo.

O contrato tem duração de três anos, 2025-2028, e engloba Globo, Sportv e GloboPlay. O acordo traz 15 corridas na televisão aberta e todos os 24 GPs sendo contemplados no canal fechado. As etapas do Bahrein, Arábia Saudita, Miami, Canadá, Estados Unidos (Austin), México e Catar devem ser transferidas ao Sportv por conflito de horário na grade aberta. Treino livre, classificação e corridas sprint também estarão integralmente no canal fechado.

Além disso, outras duas corridas também devem sofrer a mesma alteração devido à transmissão da Copa do Mundo de Seleções que acontece em 2026 e que a emissora carioca transmitirá em televisão aberta. Além disso, as categorias suporte da Fórmula 1 - F2, F3, F1 Academy e Porsche Supercup - estão englobadas no acordo e serão transmitidas no Sportv.

A equipe de transmissão deverá ser composta por: Luís Roberto e Everaldo Marques na narração, Luciano Burti e Rafael Lopes nos comentários e reportagem de Júlia Guimarães, Guilherme Pereira e Marcelo Courrege. Vale destacar que as transmissões das corridas no Sportv e Globo acontecerão de forma simultânea, mas com equipes diferentes.

Para relembrar

O Motorsport.com já havia adiantado a informação de que a TV Globo tem interesse em adquirir os direitos da F1 no Brasil. O mesmo aconteceu no fim de 2024, com um plano todo traçado pela emissora, mas o Grupo Bandeirantes conseguiu finalizar a temporada e segue cumprindo o acordo que contempla 2025.

O plano da emissora carioca seria colocar todas as etapas no canal por assinatura SporTV, com o canal aberto transmitindo apenas 16 corridas do calendário, além do GP de São Paulo.

Importante ressaltar que, em entrevista ao Motorsport.com, Reginaldo Leme, comentarista de automobilismo da Band, comentou o tema e indicou que a saída da F1 da emissora paulista era bastante provável.

