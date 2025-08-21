Todas as categorias

Fórmula 1

F1: Retorno da Caterham? Investidor do Kuwait quer reviver equipe para 2027

Jovem empresário do Oriente Médio está desenvolvendo um projeto ambicioso com um antigo nome da categoria

Stefan Ehlen
Stefan Ehlen
Editado:
Neues Formel-1-Team? Investor will Caterham wiederbeleben!

Foto de: LAT

Um jovem investidor do Kuwait quer trazer a antiga equipe Caterham de volta à Fórmula 1, com um novo nome e já na temporada de 2027, de acordo com um comunicado à imprensa.

Leia também:

Por trás do projeto está o empresário Saad Kassis-Mohamed, de 24 anos. Em 2025, a revista de negócios Forbes o listou como uma das 30 pessoas mais influentes com menos de 30 anos na categoria "influência social na África", onde Kassis-Mohamed dirige uma fundação.

Kassis-Mohamed agora quer entrar na Fórmula 1 com sua empresa de investimentos SKM Capital e planeja investir cerca de 280 milhões de euros nos primeiros três anos.

"A Fórmula 1 é uma competição de engenharia disciplinada em uma estrutura de custos previsíveis. Essa combinação faz com que ela possa ser investida", explica Marcine Graham, sócia-gerente da SKM Capital.

Ela acrescenta: "Estamos construindo uma organização compacta, orientada por dados, sustentável e credivelmente competitiva desde o início".

Fábrica de F1 em Silverstone, sede em Munique.

Para isso, sua nova equipe - a SKM Racing - mudou-se para um centro técnico em Silverstone, na Inglaterra, onde pode fabricar suas próprias peças e usar bancadas de teste. O departamento de corridas, por sua vez, ficará em Munique, na Alemanha. No entanto, o candidato à Fórmula 1 não deu mais detalhes.

Ele se limitou a nomear alguns dos responsáveis pelo projeto: Elena Richter (gerente geral), Marco Bianchi (engenharia) e Aisha Khan (desempenho) já têm experiência na Fórmula 1 ou no automobilismo internacional. A eles se junta Tobias Meier (Finanças).

Quantos funcionários a equipe planeja contratar?

Inicialmente, a SKM quer começar o projeto de Fórmula 1 com "entre 210 e 230 funcionários" e aumentar a força de trabalho para "cerca de 320 funcionários" no terceiro ano. Juntamente com universidades parceiras na Inglaterra e na Alemanha, será desenvolvido um programa de jovens talentos.

"Não vamos contratar mais pessoas do que realmente precisamos antes de estabelecermos nossa base", explica Richter e garante: "Estamos em negociações avançadas com dois fabricantes de motores da Fórmula 1. Estamos conversando sobre uma parceria plurianual de fornecimento e tecnologia".

A SKM não quer fabricar todos os componentes por conta própria: "Economizamos tempo tomando decisões inteligentes sobre o que nós mesmos fabricamos e o que compramos."

De acordo com Bianchi, o projeto se baseia em uma fórmula de três partes para o sucesso: "Precisamos de unidades de potência sólidas, tecnologia correlata e gerenciamento rigoroso da empresa. Se aplicarmos isso, o desempenho virá por si só".

Cronograma de entrada na Fórmula 1

A SKM estabeleceu um prazo ambicioso para si mesma: a equipe pretende enviar todos os seus documentos de inscrição para a FIA e ter a fábrica de Silverstone totalmente montada até o início de 2026. No terceiro trimestre de 2026, o primeiro chassi deverá estar pronto para rodar e as verificações do sistema deverão ser realizadas nas bancadas de teste.

A única coisa que falta para a planejada estreia em 2027 serão as aprovações da FIA e da gerência da Fórmula 1. Isso tem sido difícil no caso da Andretti/Cadillac: embora o órgão regulador tenha dado sua aprovação, a F1 rejeitou uma equipe cliente da Andretti. Somente quando a General Motors assumiu o controle e anunciou uma equipe Cadillac é que a F1 cedeu.

Por que a SKM está apostando na marca Caterham

Mas onde a antiga equipe Caterham entra em cena na SKM? Kassis-Mohamed explica no Indian Sports Star: "A Caterham ainda é familiar para muitos, mas atualmente não compete na Fórmula 1. Uma licença de marca facilita a entrada no mercado sem reviver a antiga empresa com suas dívidas".

A Caterham competiu na Fórmula 1 sob a bandeira da Malásia de 2012 a 2014, mas não conseguiu marcar nenhum ponto em três anos, na maioria das vezes terminando bem atrás.

A equipe surgiu a partir da equipe Lotus de Tony Fernandes, que havia entrado na Fórmula 1 em 2010. A equipe faliu em 2015 e parte do material foi vendido ou leiloado.

Stefan Ehlen Fórmula 1
Stefan Ehlen
