F1: Retorno do GP da Malásia surge como opção para substituir corridas do Oriente Médio em 2026
Há uma pressão crescente no paddock para que seja incluída uma corrida extra no calendário no espaço entre Baku e Singapura
Em meio à indefinição sobre o futuro dos GPs do Oriente Médio na temporada 2026 da Fórmula 1, a categoria segue em busca de substitutos para preencher o calendário.
Apesar da F1 ter anunciado em março o cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita por causa dos conflitos entre Estados Unidos e Irã no Oriente Médio, a categoria não descarta trazer de volta a etapa do Sakhir no segundo semestre, dependendo de uma melhora na situação local.
Enquanto isso, o destino dos GPs que encerram a temporada 2026, Catar e Abu Dhabi, seguem indefinidos.
Neste fim de semana, o Conselho Mundial da FIA deve ratificar a decisão do WEC de cancelar suas provas no Catar e no Bahrein, substituindo-as por Barcelona e Monza, o que abre caminho para que a F1 comece a olhar para outras possibilidades.
Sobre a questão de Catar e Abu Dhabi, a F1 trabalha com a possibilidade de substituir os dois GPs por um encerramento do campeonato em Portimão no mês de novembro, após o GP de Las Vegas. Isso deixaria o campeonato com 21 provas.
Porém, há uma pressão crescente no paddock para que a F1 acrescente mais uma corrida ao calendário, utilizando o espaço entre os GPs do Azerbaijão, em 26 de setembro, e de Singapura, em 11 de outubro. Com a prova de Baku marcada para o sábado, isso ajudaria a categoria a fazer o transporte do material.
Segundo o portal The Race, enquanto a Turquia não está descartada entre os candidatos a essa prova extra, o GP da Malásia, em Sepang, surge como o nome mais forte para essa vaga.
O motivo por trás dessa possível volta do GP da Malásia está na proximidade entre o país e Singapura, o que facilitaria o envio dos materiais do paddock. Além disso, o circuito de Sepang é localizado próximo do aeroporto, acelerando ainda mais este processo.
O GP da Malásia fez parte do calendário da F1 entre 1999 e 2017, com Max Verstappen vencendo a última edição da prova em Sepang. Dos pilotos do grid atual, Lewis Hamilton também tem uma vitória, enquanto Fernando Alonso é o único com duas.
INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: Yamaha escolhe engenheiro de Rins para comandar chegada de Martín em 2027
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta de treinos para o GP da Hungria
Mercedes apresenta novo safety car da F1; veja imagens
F1: Russell admite alívio após ser 'absolvido' pela Mercedes; entenda
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários