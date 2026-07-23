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F1: Retorno do GP da Malásia surge como opção para substituir corridas do Oriente Médio em 2026

Há uma pressão crescente no paddock para que seja incluída uma corrida extra no calendário no espaço entre Baku e Singapura

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Race Start

Em meio à indefinição sobre o futuro dos GPs do Oriente Médio na temporada 2026 da Fórmula 1, a categoria segue em busca de substitutos para preencher o calendário.

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Apesar da F1 ter anunciado em março o cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita por causa dos conflitos entre Estados Unidos e Irã no Oriente Médio, a categoria não descarta trazer de volta a etapa do Sakhir no segundo semestre, dependendo de uma melhora na situação local.

Enquanto isso, o destino dos GPs que encerram a temporada 2026, Catar e Abu Dhabi, seguem indefinidos.

Neste fim de semana, o Conselho Mundial da FIA deve ratificar a decisão do WEC de cancelar suas provas no Catar e no Bahrein, substituindo-as por Barcelona e Monza, o que abre caminho para que a F1 comece a olhar para outras possibilidades.

Sobre a questão de Catar e Abu Dhabi, a F1 trabalha com a possibilidade de substituir os dois GPs por um encerramento do campeonato em Portimão no mês de novembro, após o GP de Las Vegas. Isso deixaria o campeonato com 21 provas.

Porém, há uma pressão crescente no paddock para que a F1 acrescente mais uma corrida ao calendário, utilizando o espaço entre os GPs do Azerbaijão, em 26 de setembro, e de Singapura, em 11 de outubro. Com a prova de Baku marcada para o sábado, isso ajudaria a categoria a fazer o transporte do material.

Segundo o portal The Race, enquanto a Turquia não está descartada entre os candidatos a essa prova extra, o GP da Malásia, em Sepang, surge como o nome mais forte para essa vaga.

O motivo por trás dessa possível volta do GP da Malásia está na proximidade entre o país e Singapura, o que facilitaria o envio dos materiais do paddock. Além disso, o circuito de Sepang é localizado próximo do aeroporto, acelerando ainda mais este processo.

O GP da Malásia fez parte do calendário da F1 entre 1999 e 2017, com Max Verstappen vencendo a última edição da prova em Sepang. Dos pilotos do grid atual, Lewis Hamilton também tem uma vitória, enquanto Fernando Alonso é o único com duas.

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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