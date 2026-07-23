Em meio à indefinição sobre o futuro dos GPs do Oriente Médio na temporada 2026 da Fórmula 1, a categoria segue em busca de substitutos para preencher o calendário.

Apesar da F1 ter anunciado em março o cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita por causa dos conflitos entre Estados Unidos e Irã no Oriente Médio, a categoria não descarta trazer de volta a etapa do Sakhir no segundo semestre, dependendo de uma melhora na situação local.

Enquanto isso, o destino dos GPs que encerram a temporada 2026, Catar e Abu Dhabi, seguem indefinidos.

Neste fim de semana, o Conselho Mundial da FIA deve ratificar a decisão do WEC de cancelar suas provas no Catar e no Bahrein, substituindo-as por Barcelona e Monza, o que abre caminho para que a F1 comece a olhar para outras possibilidades.

Sobre a questão de Catar e Abu Dhabi, a F1 trabalha com a possibilidade de substituir os dois GPs por um encerramento do campeonato em Portimão no mês de novembro, após o GP de Las Vegas. Isso deixaria o campeonato com 21 provas.

Porém, há uma pressão crescente no paddock para que a F1 acrescente mais uma corrida ao calendário, utilizando o espaço entre os GPs do Azerbaijão, em 26 de setembro, e de Singapura, em 11 de outubro. Com a prova de Baku marcada para o sábado, isso ajudaria a categoria a fazer o transporte do material.

Segundo o portal The Race, enquanto a Turquia não está descartada entre os candidatos a essa prova extra, o GP da Malásia, em Sepang, surge como o nome mais forte para essa vaga.

O motivo por trás dessa possível volta do GP da Malásia está na proximidade entre o país e Singapura, o que facilitaria o envio dos materiais do paddock. Além disso, o circuito de Sepang é localizado próximo do aeroporto, acelerando ainda mais este processo.

O GP da Malásia fez parte do calendário da F1 entre 1999 e 2017, com Max Verstappen vencendo a última edição da prova em Sepang. Dos pilotos do grid atual, Lewis Hamilton também tem uma vitória, enquanto Fernando Alonso é o único com duas.

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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