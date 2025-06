A Formula One Management, detentora dos direitos comerciais da Fórmula 1, e a FIA, órgão regulador máximo do automobilismo mundial, revelaram nesta terça-feira (10) o calendário da temporada 2026 da categoria, que contará novamente com 24 GPs.

Assim como em 2025, a temporada começa em 8 de março, em Melbourne, com o GP da Austrália, e termina em Abu Dhabi, em 6 de dezembro. Conforme relatado anteriormente, o feriado do Ramadã faz com que a Austrália mais uma vez sediará a abertura da temporada em vez do Bahrein.

Após a abertura em 8 de março no Albert Park, em Melbourne, a F1 segue para a China, com Xangai sendo a segunda parte de uma rodada dupla. Ao contrário deste ano, o Japão será um evento independente, criando uma lacuna antes da dupla mais convencional entre Bahrein e Arábia Saudita.

O GP do Canadá em choque com as 500 Milhas de Indianápolis

As mudanças mais notáveis em comparação com o calendário de 2025 aparecem em maio. Conforme dito previamente, o GP do Canadá será antecipado para melhorar a logística com Miami. Mas o intervalo de três semanas ainda significa que ambas as corridas são independentes, e, agora, o Canadá agora entrará em conflito com as 500 Milhas de Indianápolis em 24 de maio.

Essa lacuna foi parcialmente criada pela remoção do GP da Emilia-Romagna, em Ímola, que não conseguiu renovar seu contrato e agora está oficialmente fora do calendário por enquanto.

O GP de Mônaco foi transferido de volta para o primeiro fim de semana de junho, depois de se afastar de sua data tradicional no final de maio para acomodar o desejo da F1 de realizar Miami e Canadá mais próximos um do outro, seguido pela corrida de Barcelona, ainda sem nome - que está perdendo o título de GP da Espanha para Madri. Este é o último ano do contrato atual da categoria com a Catalunha.

O restante do cronograma de férias de verão permanece praticamente inalterado até o GP da Hungria, no final de julho, que marca o fim da primeira metade da temporada. A campanha é retomada para o último GP da Holanda, em Zandvoort, seguido por uma rodada dupla na Itália e na Espanha, sendo que a última marca a estreia do circuito de rua de Madri.

Como foi o caso em 2024, a temporada termina com seis GPs em sete semanas devido a duas rodadas triplas. Primeiro, uma trinca com Austin, México e Interlagos, seguido de Las Vegas, Catar e Abu Dhabi para o encerramento do ano,

Espera-se que a F1 continue com seis corridas sprint em 2026. Além disso, a chegada do novo regulamento fará com que a pré-temporada seja estendida para nove dias de testes entre Barcelona e Bahrein, dando mais tempo para as equipes fazerem a adaptação aos novos carros.

Calendário da F1 de 2026

Data GP Circuito 06-08 de março Austrália Albert Park 13-15 de março China Xangai 27-29 de março Japão Suzuka 10-12 de abril Bahrein Sakhir 17-19 de abril Arábia Saudita Jeddah 01-03 de maio Miami Miami 22 a 24 de maio Canadá Montreal 05-07 de junho Mônaco Mônaco 12-14 de junho Nome a definir Barcelona 26-28 de junho Áustria Red Bull Ring 03-05 de julho Grã-Bretanha Silverstone 17-19 de julho Bélgica Spa Francorchamps 24-26 de julho Hungria Budapeste 21-23 de agosto Holanda Zandvoort 04-06 de setembro Itália Monza 11-13 de setembro Espanha Madri 25-27 de setembro Azerbaijão Baku 09-11 de outubro Singapura Marina Bay 23-25 de outubro EUA Circuito das Américas 30 de outubro a 01 de novembro México Hermanos Rodríguez 06-08 de novembro São Paulo Interlagos 19-21 de novembro Las Vegas Las Vegas 27-29 de novembro Catar Lusail 04-06 de dezembro Abu Dhabi Yas Marina

