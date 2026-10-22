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F1: Revolut lança cartão especial para o GP de São Paulo em parceria com a Audi

Empresa de tecnologia financeira é a patrocinadora master da equipe de Bortoleto e Hulkenberg

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A Revolut, empresa global de tecnologia financeira com mais de 80 milhões de clientes e principal parceira da Audi, apresentou hoje seu cartão de edição especial em antecipação ao GP de São Paulo de Fórmula 1. O lançamento marca um momento histórico, já que a Audi chega ao grid pela primeira vez na cidade natal de Gabriel Bortoleto.

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Inspirado nas ruas, na cultura e na energia incansável de São Paulo, o cartão leva para o universo do automobilismo o icônico padrão geométrico do Piso Paulista, presente nas calçadas da cidade. Com acabamento brilhante e tátil, bordas douradas premium e o logotipo da Audi Revolut F1® Team, o cartão permite que os fãs levem consigo a ambição e a determinação de uma cidade reconhecida por suas lendas do automobilismo, entre elas, Bortoleto, aonde quer que vão.

O lançamento acontece enquanto a empresa de tecnologia financeira acelera sua expansão no Brasil, que já está entre seus mercados de crescimento mais rápido no mundo. Esse avanço acompanha a rápida ampliação da oferta da Revolut no país, que inclui cartões de crédito, contas locais e globais, o programa de fidelidade RevPoints e o plano premium Ultra.

Clientes da Revolut e novos usuários do aplicativo podem entrar na lista de espera para serem os primeiros a receber uma notificação quando o cartão estiver disponível, antes do Grande Prêmio do Brasil, que acontece de 6 a 8 de novembro.

A adidas, parceira oficial de vestuário da Audi Revolut F1® Team, também celebrará o Grande Prêmio do Brasil com sua linha de roupas de edição limitada Sampa Soul, que apresenta o mesmo design inspirado no Piso Paulista. Clientes da Revolut em localidades elegíveis poderão ganhar 20 vezes mais RevPoints ao comprar as peças de edição limitada em store.audif1.com utilizando o Revolut Pay.

Gabriel Bortoleto, piloto da Audi Revolut F1® Team, afirmou:

“São Paulo é a minha casa. Foi onde cresci e onde começou meu sonho de correr na Fórmula 1. O padrão das calçadas faz parte das ruas da cidade, então vê-lo no cartão da Revolut e na nossa camisa torna tudo muito pessoal, como se eu pudesse levar um pedacinho de casa comigo. É muito significativo saber que os fãs também podem compartilhar essa conexão, estejam onde estiverem no mundo. Isso torna minha primeira corrida em casa com a equipe ainda mais especial.”

Glauber Mota, CEO da Revolut no Brasil, afirmou:

“São Paulo é onde começou a trajetória da Revolut no Brasil, e nosso cartão de edição especial foi inspirado no espírito da cidade. É essa mesma ambição que faz com que os brasileiros não se conformem com menos quando o assunto são suas finanças e é por isso que estamos crescendo mais rápido do que nunca no mercado. Ainda temos outras surpresas para São Paulo, então os fãs do esporte devem ficar atentos às novidades.”

Stefano Battiston, diretor de Marca e Negócios da Audi Revolut F1 Team, afirmou:

“Nossa ambição é aproximar a Fórmula 1 das pessoas, e isso significa unir nossos parceiros em torno de ideias das quais os fãs possam fazer parte. Para São Paulo, buscamos inspiração nas ruas e na cultura da cidade e trabalhamos juntos para expressá-las por meio do cartão da Revolut e da coleção da adidas. É assim que nosso ecossistema de marcas ganha vida: cada parceiro contribui com sua própria expertise, unidos por uma equipe e uma direção criativa em comum. Esses lançamentos são a primeira parte de como celebraremos São Paulo e nos conectaremos com os fãs antes do fim de semana da corrida.”

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

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