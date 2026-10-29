F1: Ricciardo 'abre a porta' para retorno às pistas ao lado de Verstappen em Le Mans

Fora da Fórmula 1 desde o GP de Singapura de 2024, Daniel Ricciardo revelou que consideraria uma participação pontual nas 24 Horas de Le Mans e apontou seu ex-companheiro de equipe na Red Bull, Max Verstappen, como primeira escolha para dividir um carro.

Durante uma participação no podcast da F1, Beyond the Grid, o vencedor de oito GPs disse que gostaria da chance de terminar a carreira em seus próprios termos.

“Há um ano, eu teria dito que nunca mais colocaria um capacete. Acabou, é isso. Mas há algo ali que me faz pensar: seria bom para mim encerrar uma carreira nas corridas um pouco mais nos meus termos. Então, fazer algo que, quando eu tiro o capacete, estou sorrindo e feliz, talvez isso seja a última parte do encerramento de que eu preciso".

Daniel Ricciardo & Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone

Ricciardo disse que uma temporada completa ainda não lhe atraía, mas uma participação pontual em Le Mans era algo que ele conseguia se ver fazendo. Parte do atrativo para o ex-piloto da Red Bull é dividir um carro com companheiros de equipe, em vez de competir contra eles como rivais na F1.

"Dividir um carro com outros pilotos e ter companheiros de equipe de verdade para compartilhar dados e ajudar... Eu simplesmente aproveitaria. Seria a forma de pilotagem e companheirismo que eu realmente gostaria", falou.

Questionado sobre com quem adoraria dividir um carro na corrida de endurance, Ricciardo foi direto: "Não quero pressioná-lo, mas obviamente Max é um nome que estaria no topo da lista".

"Estamos falando sobre a Red Bull, obviamente, em 2018 e 'e se', e eu estava tentando voltar para a equipe no fim da minha carreira. Então talvez essa seja uma forma de podermos dar às pessoas o que elas querem", concluiu.

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!