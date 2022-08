Carregar reprodutor de áudio

A McLaren anunciou nesta quarta-feira que Daniel Ricciardo não seguirá com a equipe na Fórmula 1 após o fim da temporada 2022. Segundo a equipe de Woking, ambas as partes chegaram a um acordo pela rescisão do contrato, que era válido até 2023.

Em meio às dificuldades do australiano em tirar resultados do carro no mesmo nível do companheiro Lando Norris, algo que já vem desde o ano passado, a McLaren iniciou o processo há algumas semanas pelo fim do acordo.

Com a McLaren na expectativa pela contratação de Oscar Piastri para 2023, em meio a uma disputa judicial pelo seu contrato com a Alpine, a discussão com Ricciardo foi iniciada em busca de abrir uma vaga para um jovem talento.

Essas conversas chegaram à conclusão com ambas as partes concordando que essa será a temporada final do australiano na equipe. A notícia foi anunciada em primeira mão pelo australiano nesta quarta, antes do GP da Bélgica.

Ricciardo inicialmente chegou à McLaren em 2021 com um contrato de três anos, com o ex-Red Bull e Renault tendo a última palavra sobre o último ano. Até recentemente, ele disse que estava totalmente comprometido em levá-lo até o fim, apesar das frustrações.

Mas em meio à realidade do desejo da McLaren pela mudança, e a não-melhora de Ricciado como a equipe esperava, ambos chegaram à conclusão de que a continuidade não fazia sentido. Segundo apurado, Ricciardo receberá pelo contrato de 2023, mas está livre para correr onde quiser.

"Queria compartilhar uma notícia com vocês, não é algo legal, mas 2022 será meu último ano com a McLaren", disse o australiano em uma publicação no Instagram. "Obviamente nos esforçamos muito em ambos os lados, mas infelizmente não funcionou como queríamos, então a equipe optou por fazer uma mudança para o próximo ano. Tivemos muitas conversas, mas acordamos mutuamente que seria o melhor para ambos".

"Continuarei até o fim do ano dando o meu melhor. Para o futuro não sei ainda, mas veremos. Olho para esse tempo na McLaren com um sorriso. Aprendi muito sobre mim, coisas que me ajudarão na vida e nos próximos passos. Do ponto de vista dos resultados, não consegui o que queria, alguns finais de semana foram difíceis, mas tenho várias lembranças felizes desse período, como Monza".

Apesar de Ricciardo ter vencido o GP da Itália do ano passado em dobradinha com Norris, seu período na McLaren foi marcado por muitas frustrações, não conseguindo se encontrar com o carro. Apesar de alguns sinais de progresso aqui e ali, sua falha em não construir momento positivo após o GP de Mônaco ligaram novamente a luz de alerta sobre não conseguir igualar Norris.

A decisão da McLaren também foi motivada pela falha de Ricciardo em pontuar no nível esperado para ajudar o time na luta contra a Alpine no Mundial de Construtores. Enquanto Norris chega a 76 pontos no ano até aqui, incluindo um pódio no GP da Emilia Romagna, Ricciardo está com apenas 19, sendo seu melhor resultado uma sexta colocação na Austrália.

No momento, a McLaren está a apenas quatro pontos da Alpine na luta pela quarta colocação no Mundial, com cada posição valendo milhões de dólares do fundo de prêmios da categoria.

Ricciardo concluirá a temporada com a McLaren, mas está livre no mercado de pilotos para 2023. Entre as opções estão uma volta à Alpine, que está em busca de um segundo piloto após a saída de Fernando Alonso e a polêmica com Piastri, ou até mesmo a Haas, com seu nome recentemente ligado à equipe americana.

O anúncio da saída de Ricciardo abre caminho para Piastri, mas o australiano ainda não tem certeza de que poderá correr pela equipe em 2023. Enquanto a McLaren e o pilotos têm um acordo para o próximo ano, a Alpine acredita ter também um contrato válido para Piastri.

No momento, o assunto está na Junta de Reconhecimento de Contratos da F1, e pode levar semanas até que um veredito seja anunciado.

