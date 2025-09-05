F1: Ricciardo confirma aposentadoria e anuncia parceria com a Ford

A Ford Motor Company confirmou que Daniel Ricciardo, ex-astro da Fórmula 1, juntou-se à organização como embaixador global da Ford Racing. Com isso, o australiano se tornará parceiro da fabricante americana ao entrar na F1 em colaboração com a Red Bull.

Ricciardo é proprietário de um Raptor desde 2017, tendo comprado a picape antes mesmo de comprar sua casa dos Estados Unidos. Desde então, ele se apaixonou pelo veículo e pelo que ele representa.

"Eu queria escrever uma nota rápida para todos vocês para coincidir com algumas notícias empolgantes", escreveu em um comunicado. "Embora meus dias de corrida tenham ficado para trás, meu amor por qualquer coisa com rodas sempre será grande e, por isso, tenho orgulho de fazer uma parceria com a Ford para me tornar um embaixador global da Ford Racing".

"Vou trabalhar em estreita colaboração com a equipe da Ford Racing e me concentrar especificamente na incrível marca Raptor e no estilo de vida que a Raptor se tornou para muitos dos clientes da Ford. Então, por que agora e por que eu? Quando decidi que era hora de me aposentar, pensei muito para encontrar a maneira mais autêntica de me manter conectado ao mundo do automobilismo. Para mim, correr sempre foi uma questão de diversão. Isso me fez feliz e criou memórias que durarão a vida toda", continuou.

A marca Raptor abrange várias caminhonetes, incluindo a F-150 Raptor, a Ranger Raptor e o Bronco Raptor. Cada um desses veículos foi projetado tendo em mente o alto desempenho e as capacidades off-road, o que os torna uma escolha óbvia para o australiano que, sem surpresa, gosta de ambos.

"Eu estava pensando em minhas principais lembranças com a Ford", continuou ele. "Primeiro, quando comprei uma Raptor em 2017, antes mesmo de ter uma casa nos EUA. Prioridades, não é mesmo? Depois, logo após a Ford anunciar a parceria com a Oracle Red Bull Racing, fui a Dearborn e conheci líderes como Jim Farley (nos divertimos muito e demos muitas risadas), mas também tive a chance de dar uma espiada e ver o que estava acontecendo no seu departamento de design. Muito impressionante".

"Em seguida, visitei a equipe em Cologne no final do verão e me diverti muito conhecendo os funcionários, assistindo a um teste de colisão ao vivo e respondendo a perguntas em uma reunião da prefeitura. Em todas essas ocasiões, a paixão da Ford e de seus empregados pelo esporte a motor ficou muito evidente. Mas o que mais me entusiasma é como todos vocês continuam a encontrar maneiras de se divertir enquanto inovam. A Ford construiu um negócio adequado em torno do automobilismo e o está usando para trazer novas tecnologias para seus carros de estrada. E nada traz isso à vida melhor do que o amado Raptor".

"Tirando da equação o meu preconceito por "fabricação americana" e o meu profundo amor por caminhonetes, a Raptor está se tornando uma potência global. Sou um dos milhares de clientes satisfeitos. Algumas das minhas lembranças favoritas são viagens de carro ao volante da minha Raptor e mal posso esperar para aumentar minha propriedade da Raptor, além de conhecer os clientes que são igualmente apaixonados por seus veículos".

"Eu não poderia estar mais animado para todas as viagens incríveis que estão por vir com a Ford e para todos os projetos incríveis que a Ford Racing tem em andamento. Da F1 ao Dakar e de Le Mans a Bathurst, poucas empresas estão nisso há tanto tempo quanto vocês. E, pelo que vi, temos um futuro incrível pela frente e estou muito orgulhoso de me juntar à equipe", finalizou.

Ricciardo deixou a F1 em 2024 depois de ter sido dispensado da equipe irmã da Red Bull, a RB (agora Racing Bulls). Depois de compartilhar um teaser dessa revelação em sua página do Instagram, o favorito dos fãs foi inundado com perguntas sobre o que estava por vir. Agora já sabemos.

