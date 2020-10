Daniel Ricciardo é um dos pilotos mais atuantes na luta da Fórmula 1 contra o racismo. No GP da Rússia, o australiano usou uma máscara com a palavra "igualdade", mostrando seu desejo de tornar a mensagem pública. Para o piloto, é melhor ser atuante e ignorar as críticas nas redes sociais do que ficar em silêncio.

Seu ato em Sochi deixou o piloto aberto a críticas de uma minoria barulhenta, que não compartilham com sua visão, enquanto o australiano deixa claro que não espera que todos fiquem do seu lado.

"Com as redes sociais, tendo não ler muito porque você pode ter 95% de coisas positivas, mas são os outros 5% que te tiram do sério. Eles sempre estarão ali. Você nunca terá apoio de 100%. Infelizmente, isso não existe".

Ricciardo disse que sua escolha de máscara foi inspirada pela tenista Naomi Osaka, que vem usando máscaras com diferentes mensagens para promover o movimento Vidas Negras Importam.

E ele disse que sente feliz pelo fato do mundo poder discutir abertamente algo que mesmo ele admite que era difícil conversar sobre até pouco tempo atrás.

"Mesmo falar sobre o Vidas Negras Importam, dizer isso publicamente, não havia a possibilidade de fazer isso. Mesmo no começo deste ano".

"Eu não me sentia confortável falando sobre isso no começo do ano. Então, começar a falar sobre coisas que você não falava antes, seja racismo, saúde mental ou qualquer coisa do tipo, é intimidador. Então você precisa se preparar para receber críticas, ou pelo menos um feedback que não é 100% positivo".

"Mas, novamente, se é algo que você realmente acredita, não vejo porque não fazer isso. Acho que, principalmente com o racismo. O silêncio é um grande problema, e as pessoas acham que você está muito confortável em sua posição para não falar".

"Acho que essa é a questão: crie coragem. Se você tiver uma voz, faça ela ser ouvida".

