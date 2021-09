Daniel Ricciardo se consagrou em Monza e venceu o GP da Itália de Fórmula 1 em uma corrida histórica. Foi o primeiro triunfo do australiano desde Mônaco 2018 e duas quebras de jejuns da McLaren: a última vitória da equipe foi no Brasil em 2012 e a dobradinha não vinha desde o Canadá em 2010.

O resultado começou a ser construído desde a classificação sprint, quando fez uma boa largada e terminou na terceira colocação. Devido à punição à Valtteri Bottas, largou em segundo na prova principal e atacou Max Verstappen na primeira curva para tomar a liderança e de lá não sair mais. Ainda mais após o acidente entre o holandês e Lewis Hamilton.

Nas entrevistas após a corrida, Ricciardo confessou certa surpresa com o ritmo do carro: "Não acho que tínhamos mega velocidade, foi o suficiente para manter o Max atrás, mas depois havia carros de segurança... liderar literalmente do início ao fim acho que nenhum de nós esperava, mas havia algo em mim na sexta-feira. Eu sabia que coisas boas estavam por vir, então vamos apenas dizer isso." O australiano também brincou com o mau desempenho que apresentou na primeira metade da temporada e como melhorou nas últimas corridas: "Eu só fui um saco de areia o ano todo!" "Me senti melhor nos últimos três finais de semana, e quero dizer que não apenas ganhar, mas fazer a dobradinha é uma loucura. É algo gigante para a McLaren estar no pódio. Estou sem palavras pela primeira vez."

F1 AO VIVO: Verstappen e Hamilton BATEM, RIVALIDADE se acirra e Ricciardo vence com 1-2 da McLaren | PÓDIO

