Daniel Ricciardo sentiu que perdeu "um pouco de fé" e começou a se questionar antes de sua vitória na Fórmula 1 em Monza, chamando seu início de 2021 com a McLaren "quase risível". O australiano se juntou à escuderia de Woking em um contrato de três anos para a temporada de 2021 após sua saída da Renault, mas inicialmente não conseguiu igualar o ritmo do companheiro Lando Norris.

O jovem britânico conseguiu três pódios e mais do que o dobro dos pontos de Ricciardo antes da pausa de agosto, enquanto este tinha dificuldades ao longo da primeira metade da temporada.

No entanto, Daniel respondeu de forma enfática ao marcar a primeira vitória da McLaren em quase nove anos no GP da Itália em Monza, com Norris o acompanhando em uma dobradinha.

Ricciardo ligou o rádio depois de vencer a corrida para dizer à equipe: "No fundo, eu sabia que isso ia acontecer, então obrigado por me apoiar. E para qualquer um que pensou que eu saí: eu nunca saí, apenas me afastei por um tempo."

O australiano explicou que a mensagem foi dirigida não apenas àqueles que o haviam descartado, mas também a si mesmo, após admitir que tinha algumas dúvidas e questionamentos surgiram.

"Eu entendo que a mensagem poderia ser direcionada às pessoas que talvez pensaram que eu estava acabado, ou um pouco desanimado ou o que seja", disse Ricciardo às entrevistas de final de temporada, onde o Motorsport.com estava presente. "Ainda assim, em primeiro lugar, aquela mensagem era para mim."

"Huve momentos em que eu perdi um pouco da fé e me perguntei: 'por que estou com tantas dificuldades?' Estou com um pouco de medo de não estar acelerando tanto o carro?"

"Eu sabia que não, mas mesmo assim, quando as coisas não vão bem, algumas dessas perguntas surgem. Então, o 'eu nunca saí' também era para mim, de que ainda poderia fazer isso e que ainda tinha espaço aqui. Quem se esqueceu, não esquece mais."

Ricciardo disse que depois de seu forte final de temporada em 2020 com a Renault e, em seguida, classificando à frente de Norris de abertura de 2021 no Bahrein, parte dele pensou que "só iria melhorar".

"Talvez isso tenha sido ruim, então pensei ainda mais eu estava de certa forma retrocedendo ao longo do curso de corridas", comentou o piloto. "No entanto, acho que na segunda metade da temporada foi melhor. Consegui a vitória e fiz tudo isso, e confirmei muitas coisas para mim mesmo. Eu estou feliz. Estou feliz onde as coisas estão. Não é perfeito, mas fico contente."

Um dos pontos mais baixos da temporada de Ricciardo veio no GP da Hungria, quando ele cruzou a linha em 11º entre 13 que o completaram, depois de sofrer danos na primeira volta na Curva 1. O piloto foi flagrado abatido no parque fechado enquanto verificava os danos em seu carro.

"Por mais triste que eu estivesse na época, parte de mim também estava feliz", disse o australiano. "É quase cômico em alguns aspectos. Então, decidi esquecer a primeira metade da temporada, entrar em um avião e simplesmente não me importar com a F1 por duas semanas."

"Eu acho que todo mundo opera de forma diferente, mas eu preciso dessa fuga às vezes. Não sou alguém que dorme todas as noites pensando na categoria. Então eu sabia que seria saudável para mim."

