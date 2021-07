F1: Ricciardo "não entrará em pânico" após sexta ruim na Áustria

Após terminar apenas na 15ª posição no treino livre para o GP da Áustria de Fórmula 1 nesta sexta no Red Bull Ring, Daniel Ricciardo disse que "não entrará em pânico", apesar de admitir estar surpreso com o ritmo exibido hoje.

Ricciardo vem sofrendo desde o início da temporada com sua adaptação à McLaren, conquistando apenas metade dos pontos de Lando Norris. Na última semana, ele caiu no Q2 na classificação, enquanto uma falha no motor fez com que terminasse o GP em 13º.

Buscando mudar sua sorte na segunda semana na pista, o começo da etapa não foi dos melhores, com um 12º no TL1 e 15º no TL2, ficando dois décimos atrás de Norris.

Mas Ricciardo defendeu que o carro não parecia ruim ao longo da sexta e que, enquanto está surpreso com o resultado, não acredita que existam razões para uma mudança brusca de abordagem.

"Admito que estou um pouco surpreso com o resultado".

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Estamos devendo um pouco, mas não há nada que pareça estar errado com o carro, então acredito que seja um pouco de tudo. Sei que não há muitas curvas aqui, mas talvez perdemos meio décimo em todos os lugares, o que daria até meio segundo, e é disso que precisamos".

"Provavelmente faremos alguns ajustes finos a noite. Não acho que precisamos reinventar a roda. Acho que, com minha pilotagem e os pontos perdidos na semana passada, as áreas em que estou devendo, acho que definitivamente demos um bom passo hoje".

"Então é tentar dar mais um passo amanhã e talvez estaremos em um lugar mais decente".

Ricciardo está buscando ajustar seu estilo de pilotagem ao MCL35M após seu início complicado de ano, sem conseguir terminar uma corrida acima da sexta posição.

"Ainda estou tentando maximizar o estilo de pilotagem ao que o carro gosta. É nisso que estou trabalhando e estamos chegando lá. Acho que houve um progresso hoje, mudamos algumas coisas para isso. E foi positivo".

"Na sexta passada, estávamos bem, então se você olhar para as classificações, parece que estou muito longe. E obviamente tudo mudou no sábado. Tenho a confiança de que podemos avançar amanhã, em vez de estagnar ou retroceder. É por isso que mesmo com tudo eu ainda me sinta um pouco melhor".

"Então não entrarei em pânico. Um pouco de ajuste fino e acho que chegaremos ao lugar certo amanhã".

Norris liderou os esforços da McLaren na semana passada na Áustria, largando em terceiro e terminando em quinto, no local onde conquistou seu primeiro pódio na F1 em 2020. O britânico disse que tinha uma boa sensação do carro após a sexta, mas sente que há mais por vir.

"Não conseguimos acertar tudo, testamos várias coisas. Hoje vamos analisar tudo e, com sorte, teremos um pacote melhor amanhã".

"Acho que essa será uma corrida mais interessante, mais difícil de cuidar dos pneus, saber quando acelerar ou não e mais. Com sorte, será bom para nós e vamos buscar fazer um bom trabalho".

SEXTA-LIVRE: Reação da Mercedes? Veja os destaques dos treinos para o GP da Áustria

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #116 - TELEMETRIA: Quais as esperanças de Hamilton na Áustria? Rico Penteado responde

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: