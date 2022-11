Carregar reprodutor de áudio

O australiano Daniel Ricciardo deve ser anunciado em breve como piloto reserva da Red Bull para a temporada 2023 da Fórmula 1, informou a jornalista Mariana Becker, repórter da categoria máxima do automobilismo mundial na Band.

Com isso, o futuro do veterano deve ser definido, após meses de incógnita quanto ao rumo do piloto no próximo ano. Inicialmente, Ricciardo tinha contrato para seguir na McLaren em 2023, mas a equipe britânica optou por pagar para dispensá-lo e assinar com o também australiano Oscar Piastri.

De qualquer forma, o competidor retornará à equipe na qual foi por titular por cinco temporadas, entre 2014 e 2018, e pela qual conquistou sete de suas oito vitórias na elite global do esporte a motor.

Como reserva, o australiano tentará convencer a Red Bull de que merece retornar à titularidade do time anglo-austríaco, que tem sob contrato o holandês Max Verstappen, até o fim de 2028, e o mexicano Sergio Pérez, até o fim de 2024.

Sabe-se, porém, que o mexicano precisa desempenhar em bom nível para garantir que a escuderia taurina se mantenha fiel ao vínculo. Em 2022, Pérez tenta garantir o vice-campeonato de pilotos, em disputa já definida favoravelmente a Verstappen, consagrado bi-mundial consecutivamente.

O holandês, aliás, foi companheiro de Ricciardo na Red Bull entre o GP da Espanha de 2016 e o GP de Abu Dhabi de 2018, compartilhando a equipe com o australiano por quase três temporadas completas.

Neste período, Verstappen se tornou a prioridade da Red Bull, o que fez com que Ricciardo optasse pela saída do time para o começo de 2019. O australiano foi, então, para a Renault, na qual ficou até o fim de 2020.

Em 2021, trocou o time francês pela McLaren, dando início à passagem na qual foi regularmente batido pelo parceiro britânico Lando Norris. O único triunfo do time de Woking desde 2014, porém, foi do próprio Ricciardo, que conquistou seu oitavo e, até aqui, último triunfo em Monza, em 2021.

Agora, o retorno à Red Bull deve ser concretizado. Antes de correr pelo equipe principal da marca de energéticos, o australiano de 33 anos havia defendido o 'time B' da RBR, então chamado de Toro Rosso -- atual AlphaTauri -- e a Hispania, pela qual fez seu debute na F1.

