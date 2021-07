Daniel Ricciardo acredita que Max Verstappen conseguiu superar os erros que cometia no início de sua carreira na Fórmula 1, enquanto ambos eram pilotos da Red Bull, e que faziam o holandês sofrer diversas críticas por seus atos.

Verstappen estreou na F1 em 2015 e já no começo de 2016 foi promovido para a Red Bull, substituindo Daniil Kvyat após apenas quatro corridas na temporada.

Ele aproveitou o abandono de Lewis Hamilton e Nico Rosberg para vencer em sua estreia, no GP da Espanha, mas era frequentemente criticado pelos rivais pelas manobras agressivas na pista, levando ao então diretor de provas da F1, Charlie Whiting, a alertá-lo sobre a possibilidade de que poderia criar uma reputação ruim para si próprio.

Verstappen se envolveu em diversos incidentes no começo da temporada de 2018, incluindo batidas com Lewis Hamilton no Bahrein e Sebastian Vettel na China. Em Mônaco, ele pagou um preço alto por isso. Visto como favorito à vitória, ele bateu nos treinos livres e precisou largar do fundo do grid, enquanto Ricciardo teve caminho livre para vencer.

Isso levou a uma mudança na abordagem de Verstappen e, desde então, ele já acumula 12 vitórias e atualmente a liderança do Mundial de Pilotos, apesar da diferença para Hamilton ter caído para apenas oito pontos após o GP da Grã-Bretanha.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton Mercedes W12 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Falando antes do GP da Grã-Bretanha, Ricciardo, que hoje corre pela McLaren, disse que Verstappen tem uma abordagem mais madura e aprendeu a minimizar os erros que marcaram o começo de sua carreira.

"Acho que Max estava sob um pouco de pressão em seus primeiros anos na F1 com algumas manobras. Ele definitivamente superou muito disso e acredito que tenha amadurecido como piloto".

"Certamente ele sempre terá uma pilotagem mais agressiva. Mas nós fomos companheiros por três anos e nos encontramos na pista apenas duas vezes. Diria que são números bem baixos".

Falando após o incidente em Silverstone entre os dois, Ricciardo disse que Hamilton tinha ido "com muita sede ao pote", mas explicou que, para ele, a batida foi um incidente de corrida.

"Eles têm sido tão agressivos o ano todo que eu acabo reduzindo isso a um incidente de corrida. Acho que o principal é que Max tenha saído bem após a batida. Obviamente por sua saúde e bem estar é ótimo, e também pelo bem do campeonato".

